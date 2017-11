El CEIP Puig de Sóller ‘caça’ paraules a la Serra

“Per a nosaltres la Serra significa molt. Des de fa anys tenim el paisatge com a recurs educatiu, mirar la Serra amb uns altres ulls”. Són paraules de Pere Crespí, docent del CEIP Puig de Sóller, un dels centres que treballen amb una metodologia innovadora en què s’aprèn i es dona servei alhora.

El curs passat, tres mestres i tres cursos de Primària van dur a terme diverses intervencions dins el projecte d’aprenentatge servei a la Serra anometat TQT, carrer de Sa Lluna. Enguany hi continuen perquè tenien clar que amb un curs no seria suficient.

La primera intervenció, la Descoberta d’alguns racons de Sóller, “ens va servir per conèixer alguns topònims i noms de llocs que delaten un passat per descobrir i mostren algunes paraules que ja es troben en perill per l’actual desús”, explica Crespí. Aquesta activitat els ajudà a delimitar i concretar l’objecte d’estudi: el carrer de Sa Lluna. A la segona intervenció es va fer una inspecció de camp. Va ser el primer contacte directe amb el carrer i la seva finalitat, segons detalla Crespí, va ser crear a l’alumnat la necessitat d’observar i de ser curiós amb tot allò que l’envolta i el seu passat.

El projecte continuà caçant paraules. Diferents equips acompanyats per un mestre haurien de caçar paraules, classificar comerços i mesurar façanes de cases singulars, entre d’altres, així com un encàrrec final d’entrevistes a sis persones de carrer. Durant aquest curs la dedicació serà enfocada a investigar què hi havia darrere de les façanes que ara es veuen al carrer de Sa Lluna.

APRENENTATGE DIFERENT

“És una altra manera d’apendre. És posar en pràctica tot allò que anam treballant a l’aula i veure i viure que en podem fer un ús real”, exposa Crespí. Per exemple, aquesta caça de paraules es va combinar amb lliçons de llengua fent referència als camps semàntics i/o a les famílies de paraules. “Quan l’escola surt al carrer, les vivències i els aprenentatges són més significatius, tant per als alumnes com per als mestres”, hi afegeix.

El docent també valora els dos dies d’acampada al refugi de Son Amer, la visita a la finca de Menut i conèixer la importància de tenir un banc de llavors de plantes autòctones per tal de facilitar les reforestacions, descobrir la llegenda de la Mare de Déu de Lluc o caminar pel bosc recordant la botànica.

L’escola està a una hora de Fornalutx, a 40 minuts del port i a 15 minuts de la Vila si es baixa a peu. Aquest curs, apunta Crespí, “ja fa trenta anys que estam associats a la Xarxa d’Escoles Unesco”. Han treballat temes relacionats amb el patrimoni, tant material com immaterial: marges, tafones, torrents i torrentons. “Són molts els itineraris prop de l’escola que ens han ajudat a descobrir aquests elements d’obra vista o conèixer aquelles llegendes o històries del patrimoni que s’amaga dins la serralada sollerica”, subratlla.

Pel que fa a l’aprenentatge servei, “destacaria que és una metodologia activa i, alhora, engrescadora”, tant per a mestres com per a alumnes. “Hem conegut moltes persones que ens han ajudat i ens ajuden. Si això ho vivim i, al mateix temps, ho sabem transmetre al nostre alumnat, és senzillament fantàstic”.

L’escola reivindica aquest tipus d’activitats com una eina “divulgadora” del patrimoni. Valora que es transmeten uns valors que preserven la memòria, la història i la identitat de Sóller i la seva comarca. Tot i que de moment el centre encara no ha trobat dificultats, assegura que es necessita temps per investigar i preparar tot allò que es vol dur a terme.