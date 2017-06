Per una revetlla segura

Aquest és el segon any que la campanya de sensibilització Revetlles amb Precaució de la direcció general de Protecció Civil del departament d’Interior s’apropa als joves amb l'obra de teatre 'A foc lent'. L’obra, que es representa a les escoles, explica les anècdotes de tres joves durant la nit de Sant Joan i inclou de forma amena els principals consells de seguretat per gaudir d’una bona revetlla.

Segons la responsable d’informació de Protecció Civil de la Generalitat, Xesca Baró, amb la campanya "es volen reduir les incidències la nit de Sant Joan, i què millor que fer-ho conscienciant de forma divertida i amena el col·lectiu de joves dels riscos de no utilitzar correctament la pirotècnia". Baró afegeix: "La campanya es destina especialment als joves, perquè el que volem són unes generacions educades en l’autoprotecció".

L’obra de teatre ‘A foc lent’ es representa aquest mes de juny a 14 municipis catalans, i la veuran al voltant de 1.300 nens d’entre 10 i 13 anys

L’obra de teatre està pensada per als alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO, i es representa els dies abans de Sant Joan en una quinzena d’escoles d’arreu de Catalunya, amb un total de 1.300 alumnes aproximadament. A les xerrades també s’hi expliquen les recomanacions en cas de cremades o altres lesions, a càrrec de la Creu Roja, i es fa una demostració pràctica de correcta manipulació de pirotècnia.

L’obra de teatre l’ha escrit i la dirigeix Adrià Freijo Guirado i la representen Ariadna Garcia Casany, Coral Jiménez Morcillo i el mateix Adrià Freijo Guirado, de la companyia Filomenateatre de Granollers.

Dins la campanya de sensibilització Revetlles amb Precaució també s’han distribuït 10.000 pòsters "Feu la festa amb seguretat" i 8.000 quadríptics repartits pels ajuntaments i consells comarcals de Catalunya, gremis de pastissers... Tot aquest material, així com també els tres volums del còmic ‘En Pau, l’Arnau i l’Anna a...’ es poden descarregar del web interior.gencat.cat/revetlles, on també es pot veure un tràiler de l’obra de teatre.

Tot el material i el tràiler de l’obra de teatre es pot consultar a www.gencat.cat/revetlles

Protecció Civil de la Generalitat també reforça la campanya de sensibilització de la revetlla publicant els principals consells de seguretat amb l’etiqueta #revetllasegura als compte de Twitter @emergenciescat, amb més de 118.000 seguidors, i al perfil de Facebook www.facebook.com/ emergenciescat.

El grup de treball de revetlles compta amb la col·laboració de la Creu Roja, Federació de Diables i Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, AFIMAC, Delegació del Govern, telèfon d’emergències 112 de Catalunya (CAT112), Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, Agència Catalana de Consum, departaments de Salut, Presidència, Cultura i Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, Federació de Municipis de Catalunya i Ajuntament de Barcelona.

Protecció Civil de la Generalitat col·labora també, com cada any, en la campanya de l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), que dona consells sobre l’ús correcte dels petards per evitar lesions i accidents oculars.

Balanç de la nit de Sant Joan 2016

L’any passat la nit de Sant Joan es va tancar amb un balanç de:

TRUCADES 112: 5.182

SERVEIS BOMBERS GENERALITAT: 1.287

MOSSOS: 3.175 lectures d’alcoholèmia (300 de positives) i 48 proves de drogues (32 de positives)

ATENCIONS SEM: 232 (107 intoxicacions, 51 agressions, 43 accidents trànsit, 30 cremades i 1 afectació ocular).

ATENCIONS SALUT: 228 persones van rebre assistència als hospitals i CUAP de Catalunya

Consells de seguretat

Petards

Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat. Si compreu petards per internet o per telèfon, sapigueu que haureu d’anar a recollir el producte al punt de venda perquè està totalment prohibit l’enviament de productes de pirotècnia per missatgeria o correspondència. Llegiu les instruccions de cada article abans d’utilitzar-lo. No us guardeu petards a les butxaques ni us els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, com metxes i similars. Enceneu sempre la metxa per l’extrem perquè tingueu temps d’enretirar-vos. Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo. No llanceu mai petards contra ningú ni des de balconades o finestres. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres. No encengueu cap petard dins les cases.

Fogueres: