Una exposició per engrescar la canalla amb la ciència

Fins al 19 de novembre es pot visitar al Museu del Gas de Sabadell l’exposició temporal 'Benvinguts a la nanodimensió!', una mostra organitzada conjuntament per la Fundació Gas Natural Fenosa, l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i l’Institut de Nanociència de l'Aragó (INA), en col·laboració amb la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

La proposta expositiva permet descobrir com la nanociència i la nanotecnologia estan presents en el nostre dia a dia. Mitjançant diversos mòduls interactius, el visitant experimenta aquestes disciplines científiques que oferiran, en un futur molt pròxim, múltiples aplicacions en diversos àmbits del coneixement, entre els quals hi ha l’energia. La directora del Museu del Gas, Eva Buch, ha assenyalat “la importància d’apostar per la divulgació científica i tecnològica per tal de fer accessibles els últims assoliments de la recerca a tots els públics”.

Una exposició per a tota la família

L’exposició 'Benvinguts a la nanodimensió!', dirigida principalment a públic infantil i familiar, és una invitació a endinsar-se en aquestes disciplines a través de diversos mòduls manipulatius i interactius. La visita descobreix l’escala nanoscòpica i el canvi de paradigma que ens aporta la dimensió un milió de vegades menor al mil·límetre. D’aquesta manera, a través del joc i de l’experimentació, els més petits comprenen com la dimensió “nano” ens proporciona una visió nova dels materials que a simple vista no podem veure. L’exposició també presenta els reptes assolits recentment, així com les nombroses aplicacions que la nanociència i la nanotecnologia permeten en la nostra vida diària.

L’objectiu és divulgar els reptes assolits per la nanociència i la nanotecnologia, així com les seves aplicacions

Aquesta exposició també incorpora les aplicacions de la nanociència i la nanotecnologia en l’àmbit de l’energia. “Gràcies a la recerca i al treball a escala del nanòmetre, hem sigut capaços de desenvolupar materials nous, les propietats i el comportament dels quals poden controlar-se a través del disseny de la seva estructura”, explica Eva Buch. En el cas de l’energia, les últimes investigacions presenten solucions i millores en els àmbits de l’eficiència i l’emmagatzematge.

Activitats per a famílies

Missió secreta: el futur de la nanociència a les teves mans

Diumenge 10 de setembre, a les 11.30 h

Et convertiràs en agent secret i, en equip, resoldràs cinc reptes en els quals la ciència és la clau.

Activitats per a adults

Afronta el repte de la nanotecnologia!



Dijous 5 d’octubre, a les 19 h

Atreveix-te a desxifrar el futur de la nanociència mitjançant un joc de reptes que només resoldràs en grup.

Obrim les portes a la nanociència



Dijous 16 de novembre, a les 19 h

En el marc de la Setmana de la Ciència, aprendràs les aplicacions quotidianes de la nanociència mitjançant una conferència amb demostracions, a càrrec de l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).