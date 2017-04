Aplis i emocions

Superemociones

És un joc que permet treballar tant l’autoconeixement i l’autoregulació emocional com les habilitats socials. Inclou activitats que van des d’identificar emocions a través del reconeixement d’expressions facials fins a la resolució de conflictes. Pensada per a nens d’entre 2 i 10 anys, inclou tres nivells de joc.

Termotic

Per aprendre les emocions bàsiques i reconèixer tant les nostres com les dels altres en diferents situacions. Per a nens de fins a 8 anys, ofereix dos modes de joc, cadascun amb tres nivells de dificultat. És interessant el termòmetre emocional que inclou, que ajuda a determinar els estats d’ànim.

Avokkido Emotions

Transforma la girafa en una gran ballarina a la discoteca, porta la zebra a una festa mexicana, submergeix-te a les profunditats amb un xai o fes entrar l’ant a la cuina i veuràs quins plats et prepara. Un munt de situacions i de personatges per començar a identificar i expressar les emocions.

The emotional IQ Game

Un joc d’aventures per a nens d’entre 6 i 12 anys. Per desenvolupar diferents competències per arribar a ser emocionalment intel·ligents. Cal aconseguir completar una missió i pel camí han de prendre decisions que els portaran a treballar la gratitud i l’amabilitat o saber com regular la por.

Emodiscovery

Perquè nens de 8 a 12 anys aprenguin a comprendre les pròpies emocions i les dels altres. A través del joc posen en pràctica estratègies de regulació emocional en diferents situacions.

Mundo mágico Jeje Kids

Una història al pati d’una escola, un bon moment d’esbarjo per a molts nens però temut per altres perquè hi pateixen situacions de bullying.

Daniel Tiger's Grr-ific Feelings

Jocs i cançons perquè els més petits posin nom a les emocions i les expressin. Inclou tècniques de relaxació.

Feel electric!

Estàs content? Trist? Desconcertat? Angoixat? Aquesta apli anima els més joves a explorar les seves emocions i a expressar com se senten. Els nanos van enriquint el seu vocabulari emocional -inclou una cinquantena de conceptes- i també prenen consciència del que senten. Entre altres activitats, s’inclouen tres jocs molt dinàmics i un diari digital per poder portar un registre de l’estat anímic de cada dia.

Stop, breath and think

L’objectiu és fomentar la pràctica diària de la meditació. És especialment interessant l’apartat que demana que detallis quin és el teu estat d’ànim i les emocions que sents en aquell moment. I és que conèixer les pròpies emocions i posar-los nom és el primer pas per desenvolupar la intel·ligència emocional. És, doncs, una eina últil per a persones de totes les edats i especialment per als que comencen a introduir-se en la relaxació de la ment.