Torna la gran festa de l'educació en el lleure

Aprendre a fer un hort al balcó de casa, participar en un taller de circ, escalar per un rocòdrom i llançar-se per una tirolina, fer un pícnic a l'aire lliure i fer un tast de les activitats d'un casal d'estiu o d'unes colònies. Aquestes són algunes de les activitats que es podran fer aquest diumenge, 7 de maig, d'11 a 17 h, a la 31a Festa Esplai, la gran celebració anual de Fundesplai (Fundació Catalana de l'Esplai) al Parc Nou del Prat de Llobregat.

En total, seran més de 50 activitats lúdiques i educatives per a infants, joves i famílies que serveix per fer la cloenda del curs dels esplais i és també el punt d'arrencada de la campanya'Encerta l'estiu - Un estiu per a tothom!', que inclou més de mil tandes de casals, colònies, campaments, camps de treball i colònies en família per a aquest proper estiu. A més, també inclou la campanya de captació de fons i la Gimcana Solidària de l'Estiu per poder atorgar beques perquè tots els infants puguin anar als casals i a les colònies aquest estiu.

La festa vol ser una mostra de la tasca d'educació en el lleure que desenvolupen els esplais a Catalunya al llarg de l'any, i a la vegada, un agraïment a totes les persones, entitats, administracions i empreses que col·laboren en els diferents projectes de Fundesplai i les entitats que en formen part.

A més, aquest any, Festa Esplai també serà l'escenari de la cloenda del VIII Foro Iberoamericano 'Haciendo política juntos', coorganitzat per Fundesplai, que des d'ahir dimarts haurà reunit a Barcelona i Madrid més de 500 especialistes, representants d'administracions públiques i entitats socials i joves, per debatre els principals reptes de futur de la joventut.

Lleure per a tothom

Just abans de la Festa Esplai, Fundesplai ha presentat el seu informe anual, on destaca que l'entitat sense afany de lucre ha impulsat activitats i accions a favor dels infants, els joves i les famílies, que han arribat a 232.000 persones (+8,1%% que el període anterior) i ha atorgat més de 17.200 beques i ajuts per garantir l'equitat. Per als responsables de Fundesplai els "brots verds" encara no han arribat a les famílies, i per això cal seguir mobilitzant la societat per garantir la igualtat d'oportunitats en la infància. Per això impulsa una estratègia global sota el lema 'Prenem partit per la infància!'.