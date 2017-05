Tallers d'estiu per a canalla amb inquietuds

Si encara esteu decidint què poden fer els petits de casa durant les vacances d'estiu, hem rebut algunes propostes que creiem que us poden semblar interessants.

Des de DadàBarcelona, una petita empresa impulsada per una mare emprenedora, s'han proposat promocionar el lleure infantil entès com a eina de creixement i no només d'entreteniment. Organitzen diverses activitats i de cara a l'estiu impulsen els tallers 'L'art de mirar',

. El concepte se suporta de manera triangulada en la. Es tracta d'un casal d'estiu intens, de quinze dies, on proposen reptes als nens a través de les arts visuals -fotografia, pintura, escultura, il·luminació, vídeo- per qüestionar-nos què veiem i perquè aprenguin a moure's i a escoltar davant d'una imatge. Jugaran amb filtres, miralls i òptiques, i els proposaran, socialment, mirar d'una altra manera: mirar pels altres! Així, els Tallers d'Estiu són. La primera setmana es dota el nen d'eines i llenguatges per enriquir-lo i la segona setmana -a través d'un fet social- proposen un projecte on la investigació, el coneixement i la creativitat s'entrellacen per generar una conclusió. Més informació dels Tallers aquí.