Sabadell acollirà un nou festival de circ

SabaCirc, el primer Festival de Circ Social de Sabadell, se celebrarà entre el 26 de juny i el cap de setmana d’1 i 2 de juliol al districte tercer de Sabadell, a diferents barris del nord de la ciutat com La Planada del Pintor, Ca n’Oriac, Sant Julià o Can Deu. L’equip impulsor del SabaCirc està tancant la programació definitiva per a aquests dies, però ja pot avançar que hi haurà espectacles de diferents artistes al carrer per apropar el circ i les arts escèniques a la ciutadania, així com una taula rodona, la presentació d’un llibre i mostres d’arts urbanes com el 'parkour' i el 'breakdance'.

En concret, es presentarà el llibre 'Circ, educació i transformació social. El projecte pedagògic de l'Ateneu Popular 9 Barris', una edició coordinada per l’educador social Antonio Alcántara, vinculat a l’Ateneu Popular Nou Barris de Barcelona des de fa molts anys i un expert en la matèria. Així mateix, l’equip tècnic de SabaCirc organitzarà una taula rodona sobre el circ social a Catalunya i la resta de l’Estat, amb experts en circ social i la col·laboració de l’Ateneu Popular de Nou Barris a La Biblioteca del Nord.

Primera trobada de 'parkour'

Una altra de les novetats que oferirà el festival és la primera Trobada de Parkour de Catalunya. El 'parkour' és una disciplina física que serveix per superar obstacles urbans o de la natura només fent servir el cos. Va néixer el 1973 a França, de la mà de David Belle. Però és gràcies a les xarxes socials –especialment, YouTube– els videojocs, algunes pel·lícules i la tecnologia, amb les càmeres GoPro, que aquesta modalitat ha tingut un auge en els darrers cinc anys. Com que té molts elements d’equilibri, força, flexibilitat, treball en equip, esforç, disciplina, llibertat, etc., que connecten amb els valors del circ, des de principis del 2017 l’equip de SabaCirc està entrenant un grup d’adolescents i de joves del nord de Sabadell en aquesta disciplina i crearà un espectacle.

A més, també s’està preparant un altre grup de joves amb risc d’exclusió social amb tallers de circ i de malabars perquè coneguin aquestes tècniques i facilitar-los alguna sortida laboral o formativa. I un tercer àmbit de feina és la formació en 'breakdance', un altra disciplina urbana que motiva el jovent i els ajuda a entrenar, fer esport i crear coreografies amb música. L’objectiu de SOS Pallassos, l’equip dinamitzador del SabaCirc, és impulsar una batalla –una competició– de 'breakdance' amb ballarins d’arreu de Catalunya en un espai del nord de Sabadell.

Al llarg de la darrera setmana de juny i el primer cap de setmana de juliol també es programaran tallers de malabars (monocicle, cercles, diàbolo, plat xinès, escombres...) a diferents espais per ensenyar als infants les tècniques d’equilibri i destresa del circ. Coincidint amb la primera setmana de vacances escolars, la canalla es podrà apropar a una alternativa educativa original i molt creativa.

Retorn social de La Crida, fins al 30 d’abril

L’equip tècnic de SabaCirc –format per professionals del circ i les arts escèniques, la producció cultural, la comunicació i l’economia social– ha presentat el seu projecte al Retorn Social de La Crida per aconseguir finançament per celebrar el festival. S’ha engegat una campanya de votació popular i des de SabaCirc es demana a la ciutadania que voti pel seu projecte. Hi ha de temps fins al diumenge 30 d’abril.

SabaCirc compta amb la col·laboració de l’empresa Kidnelis, del Taller de la Bicicleta, el Laboratori Social Metropolità de Sabadell, l’escola de trapezi Baila en el Aire, la companyia Bicicòmic i artistes (pallassos, actors, mags, músics, equilibristes, contacontes...) de Sabadell i els voltants, entre altres.