Manualitat d'hivern: 'tiraflocs'

Aquests dies de fred són ideals per fer manualitats a casa amb els més petits, aquest 'tiraflocs' el podeu fer amb nens a partir de 4 anys.

Material necessari:

2 gots de paper (més recomanable que de plàstic, perquè no talli)

1 globus

Pompons de colors (o boletes de cotó fluix)

Cinta adhesiva

Retolador

Tisores

1- Agafem un dels gots i li tallem el fons amb les tisores. (Si cal, demana ajuda a un adult.)

2- Posem el segon got a dins d’aquest i, amb l’ajut del retolador, fem una marca allà on hem tallat anteriorment. I tornem a tallar. (Si cal, demana ajuda a un adult.) Resultat: tenim un got a dins de l’altre i cap dels dos té cul.

3- Agafem el globus i li fem un nus al coll. El tallem una mica (mig centímetre) pel cap. En utilitzar 2 gots, el nostre tiraflocs tindrà més consistència.

4- Agafem el globus per l’obertura feta pel tall i l’adaptem al voltant del got, per la part que hem tallat (la més estreta del got).

5- Assegurem la unió amb cinta adhesiva. Ja el tenim a punt.

6- Si no tenim pompons de colors ja fets, podem agafar boletes de cotó fluix.

7- Posem alguns flocs a dins del got, estirem la cua del globus i disparem.