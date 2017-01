Flic Festival, la gran cita familiar amb la literatura

El Flic Festival és un festival d’experiències i creació literària que convida les famílies a gaudir de la literatura i les arts, apostant per la innovació i l’experimentació en els formats culturals. Promou la creació al nostre país i acosta iniciatives internacionals a les nostres terres a través del 'crossing art' literari i posa especial atenció a incentivar l’acció literària en espais poc habituals, així com fer-la arribar a públics en risc d’exclusió social. El Flic, que se celebra a diverses ciutats de manera itinerant, té una programació per a les famílies, un programa per a les escoles i una trobada professional.

El cicle familiar se celebra el 4 i 5 de febrer als espais del CCCB i el MACBA amb una entrda única per als dos dies

El CCCB i el MACBA seran l'escenari, el 4 i 5 de febrer, de la setena edició d'aquesta Festa de la Literatura per a Famílies. Durant els dos dies, més d'un miler de famílies amb infants de 0 a 12 anys podran conèixer de primera mà una completa programació d'accions i experiències literàries i artístiques: contes, performances, espectacles, jocs, tallers, etc. El lema triat per a aquesta edició és 'Paraules que alimenten'.

Les grans novetats d'aquesta edició són les produccions pròpies i les estrenes, així com l'accés al Flic amb una entrada única que valdrà per als dos dies. Així, al Flic s'hi estrenarà 'Batibull', un espectacle de música, poesia i dansa, amb Elisenda Roca, Clara Peya i Ariadna Peya al capdavant. També s'hi estrenarà 'Sorolls', un espectacle audiovisual i sonor, de producció pròpia, inspirat en el llibre 'Bruits', de Marion Bataille. A més, es farà el taller 'Paraules que alimenten', a càrrec del Museu Molí Paperer de Capellades. I per als més menuts, de 0 a 3 anys, han creat un espai de joc sensorial, amb Prohibit no Tocar. Per la seva banda, l'Auditori del CCCB es convertirà en un cinema per projectar sessions de curtmetratges literaris per a tots els públics.

L'edició d'aquest any relaciona literatura i aliments sota el lema 'Paraules que alimenten'

Festival solidari

El Flic7 serà també un festival solidari perquè, vinculat al lema d'aquest any, s'ha posat en marxa la campanya 'Vine al Flic i dona'ns la llauna', amb la qual es convida els assistents al festival i als col·laboradors a fer una aportació de llaunes i aliments bàsics, que es destinaran a la Fundació Banc dels Aliments.

Aquí podeu consultar el programa del Flic Festival. Les entrades es poden comprar anticipadament a la pàgina web del Festival o bé a les taquilles del CCCB el mateix cap de setmana.