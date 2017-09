Arrenca la temporada de tardor a les jugatecambientals

Demà arrenca la temporada de tardor a les Jugatecambientalsde la xarxa de parcs i platges de l’àrea metropolitana de Barcelona. Fins al 26 de novembre oferiran gairebé 350 activitats relacionades amb la natura i el medi ambient per donar a conèixer els valors socials, patrimonials i ambientals d’aquests espais, així com per promoure una relació de bona convivència entre els ciutadans i els seus parcs i platges aportant recursos i idees per afavorir-ne el coneixement. I és que les Jugatecambientals sempre són una bona opció per trobar un espai de relació i de gaudi per a les famílies a través de les diverses propostes de joc i experimentació que ofereixen.

Les Jugatecambientals plantegen una programació molt rica i diversa amb activitats lúdiques pensades per a tota la família que permeten passar una estona divertida. Com cada any, proposen diferents opcions participatives d’observació d’éssers vius -ocells, insectes, amfibis-, seguiment de censos de biodiversitat i propostes d’intervenció en tasques de manteniment dels espais participatius, és a dir, a les vinyes, horts, jardins de papallones i hotels d’insectes dels parcs. “El que és molt interessant és que estan molt a prop de casa i permeten passar una estona divertida aprenent sobre la natura i el medi ambient, ja que les activitats estan plenes de missatges que es transmeten a grans i petits. D’aquesta manera, les famílies troben un espai interessant on passar una bona estona tots junts el cap de setmana, gratuït i a tocar de casa. A més, hi poden anar sense haver-ho de planificar ni d’organitzar-se, ja que tampoc és necessària la inscripció prèvia”, explica Núria Machuca, coordinadora de projectes de dinamització ambiental del departament de conservació i promoció de l’espai públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

MÉS PÚBLIC, MÉS OFERTA

Els parcs i platges metropolitans tenen un total de 31 Jugatecambientals, que, a poc a poc, s’han anat consolidant al territori metropolità des de la seva implantació. El seu èxit ha fet que aquest 2017 se n’estrenessin quatre de noves, que estan obtenint una bona resposta per part del públic del seu entorn. Un dels punts que afavoreixen el retorn dels ciutadans és que ajuden a fer que s’incorporin a la vida sociocultural del municipi aportant les seves activitats a tots aquells grans esdeveniments que tinguin lloc al parc o a la platja. Per aquest motiu, el nombre de propostes i les temàtiques es van ampliant temporada rere temporada. Així, aquesta tardor, a part de les habituals, les Jugatecambientals també programen activitats gastronòmiques, circuits en bicicleta i manualitats de tot tipus guiades per educadors experts o bé de participació lliure, com és el cas dels espais de joc.

Segons dades de l’AMB, la temporada de primavera de la Jugatecambiental ha aconseguit consolidar l’afluència de públic. En aquesta quarta edició hi han participat gairebé 20.000 persones, 9.000 més que en la primavera del 2016 i 11.000 més que en la primera temporada. Són unes xifres molt positives tenint en compte que en el global de l’any passat el nombre de persones d’arreu de l’àrea metropolitana que van participar en alguna activitat en una jugateca es va quedar en 18.500.

“Les Jugatecambientals es gestionen amb els ajuntaments i entitats o empreses locals, coneixedores del territori. Igualment, cadascuna és un punt de rebuda dels visitants, ja que tenen un punt d’informació del parc i de l’entorn”, assenyala Machuca.