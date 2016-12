Aplis per jugar, aprendre (i alguna cosa més)

El món de la tecnologia monopolitza moltes cartes de Reis de la canalla, i pares i mares hauran d'acostumar-se que videojocs, consoles, tauletes i aplicacions copin la llista d'articles preferits per les criatures. Ja que poc s'hi pot combatre, millor buscar-hi la part positiva i ajudar-los a descobrir, per exemple, aplis per jugar i aprendre, com aquestes.

Contes nadalencs per jugar i practicar la lectura a myABCKit

myABCKités una 'startup' de Barcelona que ha ideat una innovadora apli perquè els nens i nenes de 3 a 7 anys aprenguin a llegir i a escriure de manera divertida amb contingut que els agrada i al seu propi ritme. AmbmyABCKit Navidad: aprende a leer y a escribirpoden aprendre la seva llengua materna o bé una segona llengua. Els continguts estan disponibles en castellà, anglès i català.

Per als petits, és una apli amb jocs divertits en què comencen aprenent les lletres i el seu traç, avancen aprenent gramàtica i ortografia, i milloren la comprensió lectora; sempre incorporant nou vocabulari. Els exercicis tenen diversos nivells de dificultat, que s'adapten al ritme d'aprenentatge de cada nen. Els primers continguts són el Nadal, en què els petits aprenen i repassen les paraules més nadalenques; i el conte delFloc de Neu, creat per la Laia, una nena de 9 anys. A més, myABCKit et convida a viure unviatge pel món de les emocionsamb uns contes per conèixer, descobrir i gestionar les emocions. El protagonista de la història és el David, un nen de 4 anys, que juntament amb la seva mare, pare, germana i àvia ens mostrarà les 5 emocions bàsiques: la ira, el fàstic, l'alegria, la por i la tristesa. Els contes estan al joc de Crea frases.

Tu cuento en la cocina, l’apli que uneix receptes i innovació

Ferran Adrià i Telefónica presenten Tu cuento en la cocina, una aplicació mòbil pionera en l’àmbit dels jocs educatius que uneix la cuina saludable i les noves tecnologies. L’apli neix amb la vocació d’introduir els més petits en el món culinari i familiaritzar-los, juntament amb els seus pares, amb els bons hàbits nutricionals i alhora també pretén transformar l’educació des de la creativitat i la innovació. L’aplicació, desenvolupada per Telefónica, presenta 24 receptes del prestigiós cuiner inspirades en els mons de Disney, Pixar, Star Wars i Marvel. Ubicats en una cuina virtual interactiva amb moviment 360º, el jugador interactua amb les icones representatives dels seus personatges preferits ubicades en diversos indrets per anar creant les receptes. A més, l’experiència també permet personalitzar l’avatar afegint-hi característiques físiques similars a les de l’usuari.

Un ratolí Pérez molt modern

Sami Apps ha estrenat recentment una apli dins del projecte de Biblioteca Digital. 'Un Ratolinet Pérez molt modern', de l'Editorial Corimbo, ens presenta un dels personatges més coneguts per tots els infants en una nova versió renovada. En aquesta ocasió, el Ratolí Pérez es modernitza i amb l'ajuda del seu fill, el ratolinet, aprendrà a fer servir les noves tecnologies per seguir fent el seu laboriós treball cada nit mentre els nens dormen.La Biblioteca Digital neix de la col·laboració de Sami Apps amb diferents editorials infantils, i amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística i la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya.

Campanya educativa videojoc ictus

La Fundació Ictus impulsa una campanya educativa sobre l'ictus, la seva prevenció, tractament i discapacitat, centrada en el videojoc "Te la jugues?". Està pensat perquè la canalla aprengui d'una manera amena què és un ictus i sàpiga que es pot prevenir, evitar i tractar.

El videojoc, que s'ha anat presentant les darreres setmanes per diferents escoles catalanes, consta de diferents etapes que ajuden a entendre millor com funciona el cervell, què és un ictus i com cal actuar. Alhora, permet a l'alumnat fer-ne difusió entre els seus familiars i amics i amigues. Els objectius d'aquesta eina són conèixer el funcionament del cervell i la importància d'un estil de vida saludable, consolidar la necessitat d'actuar de pressa, i obtenir una visió diferent de la discapacitat. Coneixeran què és el cervell, com funciona i com es cuida: escollint una alimentació saludable, estimulant l'activitat física, cantant mitjançant un karaoke amb la Beth Rodergas, fent puzzles i moltes altres activitats, i acabaran trucant al 112 d'una manera virtual.

NeuronUP Kids, activitats i jocs per treballar amb criatures amb THDA

NeuronUP aposta per un conjunt d'exercicis infantils dissenyat per treballar l'atenció i les funcions executives. Sota la marca NeuronUP Kids, aquests emprenedors de la Rioja han desenvolupat un pla d'activitats de rehabilitació i estimulació cognitiva plantejat específicament per a nens. L'objectiu és ajudar els petits amb TDAH (trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat) i discapacitat intel·lectual.

NeuronUP Kids compta amb 3 tipus d'activitats: jocs, disponibles en format digital i organitzats per fases perquè l'usuari pugi o baixi de nivell segons els seus encerts o errors; generadors, activitats personalitzables per a cada nen en versió paper o digital; i fitxes, al més pur estil col·legial en què el professional compta amb diferents nivells tant en paper com en versió digital. Tot té en comú que són activitats dinàmiques, que s'adapten a la seva edat i gustos, amb dissenys cridaners per als nens, molt interactives i especialitzades.

L'apli per a pares i mares

Amb l'arribada de les tecnologies, molts pares i mares han creat grups de WhatsApp per estar al corrent de tot el que envolta els seus fills quan són a l'escola, quins són els seus amics, les classes o les activitats que realitzen. Però aquests grups tenen moltes limitacions, com la saturació de missatges i imatges, i altres informacions que no són del tot certes i hi circulen falsos rumors.

Per donar solució a aquestes molèsties i acabar amb la confusió que generen aquests tipus de grups, uns emprenedors de Barcelona han creat l'apli qids, l'alternativa als saturats grups de pares a Whatsapp. El funcionament és senzill: els pares es descarreguen l'aplicació al mòbil de manera gratuïta, des d'App Store o Google Play. A partir d'aquí, creen un grup privat, s'identifiquen i en un sol clic conviden altres pares mitjançant els seus grups actuals de WhatsApp (o contacte a contacte). Els grups de xat són diferents dels de Whatsapp per diversos motius. El grup està dividit en tres murs (informació important, xat i fotos). Així, els missatges importants ja no es perden entre la multitud de missatges diaris que s'escriuen, i s'aconsegueix accedir-hi directament. L'apli qids permet identificar cada pare amb el seu fill, amb noms i fotos. És possible saber qui és qui, i així crear grups més relacionats. L'apli admet configurar quin tipus de notificacions es volen rebre i en quins horaris.