20 anys de circ i riures

L’espectacle Garranyics va donar, diumenge passat, el tret de sortida a la vuitena edició del Festival Circ Cric, un programa de circ, música, teatre i natura que s’allargarà fins al 8 de juliol. Coincideix que aquest any fa vint anys que Tortell Poltrona, el pallasso més internacional de Catalunya, va començar-hi la seva activitat: una vida més sedentària que ha fet possible centenars d’espectacles, l’actuació de companyies d’arreu del món i, sobretot, un constant aprenentatge.

“Quan hi vam arribar no hi havia res: només herba! -recorda Montserrat Trias, pallassa i també directora artística del festival-. Han passat vint anys que no sembla que siguin veritat”. En aquestes dues dècades s’hi han mantingut activitats pròpies ja emblemàtiques de la companyia, com per exemple Un dia al Circ Cric, que ha reunit un total de més de 200.000 nens i nenes que han disfrutat dels espectacles. Un altre dels plats forts ha sigut la fusió entre música i circ amb l’espectacle La Troba Kung-Fú & Circ-Cric, que en els últims set anys ha omplert la carpa amb gran èxit de públic.

SIMBIOSI ENTRE LA NATURA I LES ARTS ESCÈNIQUES

Una de les característiques de la ubicació i les instal·lacions és la porositat dels diversos espais, que possibiliten una simbiosi entre les arts escèniques i la natura. Tot plegat crea un espai molt excepcional que s’ha convertit en un referent per als amants del circ i de les companyies internacionals que hi actuen. “Treballar al mig de la natura és excepcional, però també una heroïcitat”, assegura Trias, perquè “hi ha més incomoditats que en un teatre”. Ara bé, treballar al mig d’un parc natural “ens aporta un component únic i el marc és incomparable”.

“Treballar al mig de la natura és excepcional, però també una heroïcitat” Montserrat Trias - Directora artística del Festival

Aquest any la vinculació entre circ i natura encara és més forta que en altres ocasions. Sense anar més lluny, l’espectacle inaugural, que reflexiona sobre les dislèxies i les contradiccions del nostre temps, i que està programat en funcions en altres caps de setmana, inclou una passejada pedagògica pels boscos del voltant. El bosc també és un circ, en col·laboració amb Ademc-Itineraris pel Montseny, vol fer reflexionar i “disfrutar de la natura, perquè si estàs atent, passen coses; però si no t’atures i no t’hi fixes, és possible que no vegis res”, en paraules de Trias. Les aranyes que s’enfilen, els animalons acrobàtics, “tot és una visita circular que comença en l’entorn natural i acaba al circ, i torna a començar”.

PROGRAMACIÓ COLOSSAL

Entre les actuacions previstes hi ha Albert Pla, que cantarà amb Tortell Poltrona, Joan Garriga i els Galàctics Mariatxis, que actuaran el 29 d’abril, o l’inici de la gira de Sopa de Cabra, que, el dia 27 de maig, serà la primera actuació de la banda per a aquesta temporada en una cita molt especial, només per a 500 persones, que inclourà temes amb números de circ.

Durant aquests quatre mesos hi passaran els grans noms del circ de casa nostra. La companyia Pere Hosta i el seu muntatge Tal com soc es podrà veure el 19 de maig, i el Matx de Pallassos, el 30 de juny, acompanyats de la música en directe de Gumbo Jass Band, marcarà la fi de festa del festival.

Una novetat destacada d’aquesta 8a edició és la inclusió dins del programa de dos espectacles creats i realitzats des de centres educatius d’arts escèniques i circ: Projecte de mar a mar, nascut de la col·laboració entre el centre de les Arts Circ Rogelio Rivel i l’escola Le Lido, de Tolosa, i Low Cost (in transit), una creació col·lectiva dels alumnes de l’Escola Circ Carampa de Madrid.

El circ és per a tots els públics, però el familiar té un pes molt específic. La Fira d’Espectacles i Activitats, prevista per als diumenges 7 de maig i 4 de juny, amb tallers a l’aire lliure, jocs, fanfares i actuacions de petit format, que finalitzaran amb el Post clàssic d’en Tortell Poltrona, és ideal per a aquest públic tan devot.