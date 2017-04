Com conviure amb fills digitals

Vivim envoltats de pantalles, permanentment connectats. Temem les amenaces que ens podem trobar, nosaltres i els nostres fills, i s'escapen totes les oportunitats que també s'obren. El mòbil ens acompanya a tot arreu, les xarxes socials formen part del nostre dia a dia, estem descobrint una realitat digital en la qual no deixen de passar coses i d'aparèixer novetats constants.

Santiago Moll, professor de secundària, té clars els aspectes positius d'aquest món i els presenta a 'Empantallados', que publica Larousse Editorial. Una guia per conviure amb fills digitals, molt més destres en xarxes virtuals i a l'hora de buscar i localitzar gairebé tot el que els interessa a la xarxa, on els més grans es poden trobar perduts. Moll, responsable del web destinat a docents Justifica tu respuesta, viu el dia a dia a les aules i parla un llenguatge que tothom –grans i joves– poden entendre.

En el seu llibre exposa sense dramatismes qüestions tan variades com la multitasca, la hiperconnectivitat, el ciberassetjament, el protagonisme que tenen les xarxes socials (i l'addicció que generen de vegades), el temps que roben les pantalles (i també les noves destreses que amb elles desenvolupen els joves), l'accés fàcil a la pornografia a la xarxa, pautes per administrar millor el temps dedicat a les pantalles, etc.

El llibre ofereix un gran nombre d'estratègies i idees perquè les famílies aprenguin a conviure amb aquesta realitat que es complementen amb webs i altres recursos per saber-ne més i seguir descobrint tot allò que no deixa de canviar.