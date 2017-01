Nadons molt ben acompanyats

Des del 2011 han aconseguit generar una xarxa de confiança, complicitat i comprensió en una situació de molta fragilitat emocional. Aquesta ha sigut la tasca dels professionals de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) Vinyets de Sant Boi de Llobregat al llarg de nou edicions d’un grup multifamiliar de criança inèdit a l’Estat. En l’última edició, que es va cloure al març, una vintena de persones, entre pares, avis, oncles i nadons, van compartir els canvis emocionals que comporta el naixement d’un fill en una família. Un equip format per una pediatra, una infermera pediàtrica, una treballadora social i un psicòleg extern, tots amb formació en psicoteràpia, han guiat amb tacte i experiència les famílies perquè la criança del petit superi el màxim d’entrebancs, dubtes i pors.

“L’objectiu del grup és acompanyar les famílies en un període especialment vulnerable des d’un punt de vista emocional, en el qual l’angoixa posa en perill l’establiment d’un vincle afectiu sa amb el nadó”, detallen els seus impulsors. Cadascuna de les edicions ha constat de quatre sessions de 90 minuts -amb un interval de tres setmanes- i ha comptat amb la supervisió d’un psiquiatre extern.

El balanç que n’han fet els participants ha sigut unànimement satisfactori. La sensació d’alleujament que han tingut molts d’ells en comprovar que canvis i situacions que el semblaven extraordinaris són compartits per altres famílies és una de les experiències més valorades. Una de les mares que hi va participar reconeix: “Malgrat tot el que et diuen quan estàs embarassada i esperes la criatura, el canvi que suposa el naixement d’un fill és molt radical. Les expectatives que tens no es compleixen i sembla que no puguis tenir dret a estar trista o desbordada. Hi ha molta pressió externa del que s’espera d’una mare: hem d’estar guapes, primes, felices i amb molt de temps lliure quan estiguem de baixa. Però res d’això és cert; el primer mes és duríssim!” “Al grup hem normalitzat i compartit situacions noves que ens estan passant i que no són, ni de bon tros, rares”, assegura la participant.

El grup, doncs, ajuda a alleujar tensions i veure que el que li passa a un també li pot passar al que té al davant. “Ha sigut terapèutic perquè hem rigut i hem plorat i ens hem obert emocionalment”, destaca l’Anna, participant en una edició anterior. “Les converses que es creen són molt interessants perquè en un mateix grup et pots trobar mares, pares i fins i tot alguns avis o oncles, que seran molt importants en la criança del teu fill i que per tant han d’anar en la mateixa línia. I és bo escoltar la seva visió i la seva experiència, que potser t’ajuda”, reflexiona.

Major cohesió familiar La pediatra Ana María Barbero apunta que els professionals que han participant i acompanyat el grup de criança multifamiliar han percebut: Augment de cohesió entre els membres de la família i entre unes famílies i altres.

Alleujament entre els participants.

Més claredat en els rols dels criadors.

Satisfacció perquè els pares (homes) reivindiquen gaudir i compartir la criança dels seus fills.

Els avis han aportat experiències molt valuoses.

LA SINCERITAT, FONAMENTAL

Aquesta mare subratlla que el que més li ha agradat del grup multifamiliar és la sinceritat: “Ens hem trobat còmodes sent sincers, dient la veritat i reconeixent les imperfeccions, les ganes de plorar quan estàs desbordada i cansada o quan no entens què vol el teu fill i et desesperes. La sinceritat és clau en la criança... Fora d’aquest espai no expliques la realitat quan et pregunten com estàs portant la maternitat. Ens costa mostrar les debilitats, però aquí ens hem sincerat”, apunta alleujada.

La transcendència emocional d’aquest període del postpart fa que les famílies siguin especialment receptives als beneficis que pot suposar aprendre i compartir noves experiències per millorar l’atenció que donen al seu nadó. Els participants asseguren que “l’aprenentatge mutu, l’espontaneïtat i el reforç de la confiança, la tranquil·litat i la paciència” han sigut eines fonamentals en el dia a dia del postpart. “El suport que hem trobat en el grup és just el que necessitàvem en aquest moment de les nostres vides”, assegura una parella amb un petit de mesos en braços.

Una de les participants en la primera edició, la del 2011, assegura que el que va aprendre llavors li ha servit al llarg del temps. “La perspectiva dels anys m’ha permès multiplicar el valor de tot el que vaig rebre, i em va portar a buscar després grups semblants en altres àmbits”.

350 PERSONES EN CINC ANYS

Prop de 350 persones han participat en les nou edicions del grup multifamiliar en els últims cinc anys a Sant Boi. Una de les impulsores del projecte, la doctora Ana María Barbero, detalla els objectius de l’experiència: “Volíem oferir un espai de confiança, segur i intergeneracional, on fos possible dialogar i expressar-se amb sinceritat, sense pors, i amb la capacitat d’augmentar l’empoderament de tots els membres implicats en la criança”. Al llarg d’aquests anys, Barbero ha constatat en cada edició com s’ha millorat “la qualitat de vida i l’autonomia de les famílies, recuperant elements tradicionals com l’autoritat dels avis, tan desautoritzats actualment en la nostra societat i que en canvi en la criança no només tenen un paper rellevant, sinó que de vegades són el suport econòmic de la família”.

Barbero afirma que les trobades, amb molta dinamització i participació, han ajudat a “millorar els vincles amb el nounat i a saber diferenciar entre el que és una emergència en la salut i el benestar del nadó o el que no requereix assistència mèdica”. Les sessions també han servit per donar pistes als professionals de la salut en la detecció d’una possible depressió postpart i a posar-hi remei.

Habitualment les dificultats per adaptar-se als canvis que provoca el naixement d’un infant en la família són la causa d’un elevat percentatge de les consultes espontànies al pediatre durant els primers mesos de vida del nadó. Barbero comenta que “contribuir a pal·liar aquestes situacions va ser un dels principals motius de la posada en marxa del grup”. Els membres de l’EAP Vinyets també destaquen els efectes motivadors i d’augment de la satisfacció laboral que ha comportat a nivell intern aquest grup de criança.