Sí; així de "clar i català" ho dic. Semblava que no arribava mai, i a la fi, ho tenim a la cantonada...la desitjada i anhelada TORNADA AL COLE!! Pobrets ells i elles...sembla molt lleig que ho digui..., però en realitat a l'escola s'ho passen pipa!! Allà hi tenen els seus amics, xerren de les seves coses, es munten les seves histories, aprenen un munt de coses, i (ho sento)...d'aquesta manera, els pares podem treballar! (per poder pagar tot el que hem de pagar..)

Quan comencem les vacances, passem per un estat cíclic; els primers dies, com jo dic, encara estem fent "descompressió"; ens hem d'habituar a la nova rutina "estiuenca"; ens hem d'anar despullant d'horaris, i obligar-nos, una mica, a deixar-nos portar per el que el cos ens demani..Així, al cap d'uns dies, arribem a la plenitud "vacancil" (paraula inventada per mí, jaja); assaborim els moments, estem relaxats, tenim poques preocupacions, tot ens va bé..malgrat els fills a vegades es barallin i alterin una mica la pau familiar; tot és molt suportable i idílic.. He de dir també, que tots els que tenim negocis pròpis, mai descansem al 100% (i en el meu cas, a casa, sóm els dos). El mòbil i l'ordinador abaixen el ritme...però per a nosaltres és millor que no l'abaixin gaire, la veritat...sempre tenim l'antena i el radar en estat de vigilia.

El que sí és cert és que, a mesura que es comença a apropar la data de tornar a la rutina i deixar de banda la vida idílica (sovint penses, i no podria ser així tot l'any?), et comencen a venir tots els mals (a les cervicals, a la nit et costa dormir perquè has de fer això o allò)... hauries de començar a ajustar els teus horaris als de la realitat; igual que els nens...que porten uns horaris...que només fas que repetir-los: "aneu a dormir més aviat, que la propera setmana, quan us soni el despertador al matí, "al-lucinareu pepinos"!; i així..sense adonar-nos-en, tornem a entrar en el bucle; tornem a estar immersos en la beneïda rutina.