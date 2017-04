Dos llibres d'activitats per les vacances de Setmana Santa

Com que ja s'apropen les vacances de Setmana Santa la recomanació d'avui se centra en dos llibres d'activitats amb els quals els nens podran passar estones entretingudes durant les festes.

Crea bèsties i bestioles, Ed. Coco Books

"Al pelatge d'aquest enorme monstre hi viuen una pila de bestioles. Dibuixa-les!".

L'editorial Coco Books té sempre propostes molt originals de llibres per acolorir. En aquest bloc he parlat de moltes de les seves novetats: dels llibres per dibuixar com els de la col.lecció de la Rosie Flo, dels llibres d'enganxines com el de CasaMeva o Botigues o del quadern per pintar i viatjar arreu del món I love Paris Roma Berlín Londres.

A principis del 2017 van presentar aquest Crea bèsties i bestioles, on s'anima als petits a dibuixar criatures monstruoses de la mà d'una cinquantena d'il.lustradors reconeguts. A cada pàgina hi ha les il.lustracions d'un artista, totes molt imaginatives, que els nens han de completar, ja sigui ajudant a un camaleó a camuflar-se, dibuixant l'àpat preferit d'un monstre o pintant el mar ple de criatures marines. Entre les il.lustracions els nens en trobaran moltes que possiblement reconeixeran com a molt similars a algunes que han vist en diversos llibres infantils que han llegit, ja que entre els artistes que col.laboren en el llibre hi trobem l'Axel Scheffler (El grúfal), Chris Riddell (l'autor dels llibres de l'Ottolina), Ed Vere (A dormir, monstres!), Marta Altés (petita a la jungla), Sophy Henn (On, ós?), Tor Freeman (Otto, el go carter) i molts d'altres.

Un llibre imprescindible per tal que els nens es diverteixin i aprenguin a dibuixar i a ser creatius a partir dels grans mestres del dibuix!

Din i Neret; Ed. Combel

"El Din i la Neret estalvien els diners que els sobren, però també els podrien donar a qui en necessita i no en té. I vosaltres, què en faríeu, dels diners?"

Aquest llibre ensenya les nocions bàsiques d'economia domèstica de forma divertida i lògica. Dos germans, el Din i la Neret, volen fer un regal d'aniversari a la seva mare. Per poder comprar-lo es dirigeixen decidits cap a una botiga, on s'adonaran que, sense cèntims, no els hi vendran res. Aleshores la Neret proposa que vagin al banc, on segons ella "hi ha diners a cabassos", però allí descobriran que si no n'ingressen no en surten. I per això aniran al mercat a veure si poden guanyar-ne.