Dos llibres amb óssos

Avui us vull recomanar dos llibres infantils originals i molt divertits, en els quals el protagonista és un ós.

En el primer, On, ós?, el personatge és un animal de veritat i té un problema real que tindria qualsevol ós que volgués viure en una casa pensada per a humans. En el segon, Au va, bona nit!, l'ós protagonitza una història que podríem viure qualsevol de nosaltres un dia en què estem molt cansats.

On, ós?; Sophie Henn; Ed. Corimbo

"Em sembla que ja és hora que trobem un altre lloc per viure on puguis ser ós i gros", va dir el nen. "Però on, ós?"

Un nen viu a casa seva amb un osset, però a mesura que aquest es va fent gran, el nen ha de buscar-li un nou lloc per viure. I aquí comença el periple que estructura tot el llibre per trobar l'indret ideal: al zoo no s'hi vol quedar, al circ tampoc, ni al bosc, ni a la selva... On trobarà el nen un lloc idoni perquè l'ós pugui viure content?

No serà fàcil i, quan finalment el troba, després la cerca continua per buscar un lloc on puguin trobar-se alguna vegada de nou.

Un conte en el qual els nens poden participar aportant idees d'on podria viure l'ós i debatent els inconvenients i avantatges dels llocs proposats pel protagonista. I amb uns dibuixos genials que destaquen sobre el fons de color de cada pàgina.

Au va, bona nit!; Jory John i Benjii Davis, Ed. Andana

"Estic cansat com mai. Em podria passar setmanes dormint. Mesos i tot!"

Dos veïns, un ós i un ànec. L'ós està tan cansat que podria dormir setmanes seguides; l'anec, en canvi, està més despert que mai i decideix anar-lo a visitar. I tot i que l'ós ja li deixa clar que té molta son, l'ànec torna una vegada i una altra, ja sigui per preguntar-li si vol jugar a cartes o per ensenyar-li que s'ha fet mal al bec. Les il.lustracions, de l'autor, entre d'altres, de La balena, L'illa de l'avi i Grans amics, són molt còmiques i els nens de seguida empatitzen amb el pobre ós, mort de son. Un llibre ideal per passar una estona ben divertida i per llegir-lo abans d'anar a dormir.

Bona lectura!