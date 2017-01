Família, què podem fer?

Dissabte, 28 de gener

‘Frozen’. El musical més fresc i esperat de Rafel Brunet conta la magnífica història de Frozen. La Reina del Gel i la seva germana, la Princesa Anna, separades des de petites a causa dels poders màgics de Frozen, que converteixen en gel tot allò que toca. Faran viure aquesta història, en què es gaudirà en clau de teatre musical de la recerca que emprenen les dues germanes per retrobar-se. Ben segur que durà moments molts divertits i màgics. Inspirada en la història d’Andersen, Frozen. La Reina del Gel és una gran producció per a tots els públics, amb format espectacular. Escenografia, vestuari, efectes especials impactants i un equip de 12 actors, cantants i ballarins que faran gaudir tota la família. Es podrà veure a l’auditori Sa Màniga (Cala Millor) a les 18 h.

Ninot de neu Olaf. Olaf és el divertit i simpàtic ninot de neu que apareix a la pel·lícula de Frozen. En aquest taller se’n realitzarà un com a manualitat i també es cantaran cançons. Tindrà lloc al centre comercial Sa Teulera (Palma) a les 10 h.

‘Marizul que somia, que somia, que somia’. En un regne lluny de tot arreu, el rei no pot dormir i demana ajuda al mag de la cort, en Trifó. Aquest li ofereix una maduixa encantada, però per un descuit na Marizul, la seva neboda, es menja la fruita màgica destinada a curar l’insomni del monarca i entra en un son molt profund. Serà a la biblioteca del Coll d’en Rabassa de Palma a les 10.30 h.

Barridiades. Aquest programa el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves a les barriades de Palma. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn del Rafal Nou, al carrer de Selva.

‘En Dani i els dinosaures diuen Aaaaahhhhh!’. En Dani ha de visitar el dentista i li fa molta por, així que decideix emportar-se els seus amics dinosaures a la consulta. Voleu saber què passarà? Després es farà una activitat relacionada amb els dinosaures. Serà a la biblioteca de Son Ximelis de Palma a les 12 h.

Constel·lacions Familiars. Taller a càrrec de Cristina Stellini, terapeuta i docent de Constel·lacions Familiars certificada per Hellinger Ciència i per IOCTI. Serà al casal de Son Tugores d’Alaró a les 10 h.

‘Va de contes’. Primera sessió del cicle ‘Lectures que fan créixer’, a càrrec de Marta Alburquerque. Es tracta de sessions grupals de foment de la lectura per a famílies amb infants. Es durà a terme a la biblioteca de Ca ses Gotleves de Llucmajor a les 11 h.

‘Au, bona nit!’. Contacontes amb Àngela Ruido. Jory John i Benji Davies són els creadors d’aquest conte il·lustrat, que es convertirà en un imprescindible a l’hora d’anar a dormir. La història la protagonitzen un ós molt cansat i un ànec amb molta energia a l’hora d’anar a dormir. Un conte ple d’humor i de situacions que tant pares com infants s’hi veuran identificats. Serà a Agapea Palma a les 11 h.

‘Moustache’. Contacontes i taller. Moustache és un moix molt elegant, refinat i presumit. Però, a més de tot això, ell és molt curiós... Un bon dia, a causa de la seva gran curiositat, té un problema amb els seus bigots! I ara què farà Moustache? Potser la solució serà uns bigots postissos. Després del conte s’acabarà la sessió amb un taller en què cada infant es farà el seu bigot amb les diferents formes que apareixen en el conte. Serà a la biblioteca de Son Cladera de Palma a les 10.30 h.

‘Amb la Tango són tres’. L’Hora del Conte amb Gemma Moll. Na Tango és el primer pingüí amb dos pares, en Roy i en Silo. És una família diferent però feliç que viu al zoo de Central Park de Nova York. L’acte també servirà per presentar la nova maleta pedagògica, amb una selecció de llibres infantils especialment adequats per parlar de gènere feta per l’Equip d’Atenció Primerenca. Adreçat a infants a partir de 5 anys. Serà a la biblioteca infantil de la Casa de Cultura de Ciutadella a les 11.30 h. A més, dia 30 es farà a la Biblioteca Pública de Maó a les 18 h i dia 31 a la Biblioteca Pública del Mercadal a les 18 h.

‘Lili’. Contacontes. Na Lili és una nina que rep amor a ca seva però té dificultats quan en surt. Conte per treballar l’educació emocional. Serà a la biblioteca de Son Cànaves de Palma a les 11 h.

Diumenge, 29 de gener

Sant Sebastià Petit. Les festes patronals de Palma tenen programa propi per als més petits de la casa. Així, el parc de la Riera acull des de les 10.30 h fins a les 14 h tot d’activitats perquè els infants no s’avorreixin. Hi haurà cercavila amb Petit Passacarrers Fantàstic a les 11 h, les 12 h i les 13 h. La Fada Despistada actuarà a les 11 h i a les 12.30 h. S’oferirà un espectacle de teresetes, Rinxolets d’or, a les 12 h i a les 13.10 h. El Mago Félix deixarà tothom bocabadat amb els seus trucs a les 12 h, i el Circ Stromboli meravellarà el públic de les 13 h a les 14 h. A més, hi haurà discoteca infantil a les 10.45 h i a les 13 h; el duo Trencaclosques actuarà a les 11 h i a les 12.45 h i es viurà un ‘Motí Pirat’ de 12 h a 14 h.

‘Vaiana’. La història es desenvolupa fa dos mil·lennis en unes illes del sud del Pacífic. La protagonista és Vaiana Waialiki, una jove que desitja explorar el món navegant pel oceà. Ella és l’única filla d’un important capità que pertany a una família amb diverses generacions de marins. Es podrà veure a l’ Auditori d’Alcúdia a les 18 h.

Sortida familiar en bicicleta. Ruta 3: visita Base Naval - 10 km. Itinerari: plaça de la Biosfera, avinguda Ronda, Fort de l’Eau, costa de Corea, port fins a sa Colàrsega (direcció Base Naval), avituallament i visita, sa Colàrsega i pujar per la costa del Dr. Guàrdia, carrer dels Frares, sa Raval (fins a la rotonda Dalt Sant Joan) i plaça de la Biosfera. El punt de partida serà la plaça de la Biosfera a les 10 h.

Dilluns, 30 de gener

‘El viatge’. Contacontes per la pau. Aquesta història de Francesca Sanna narra l’experiència d’una família que ha de fugir de la guerra del seu país. Per a nins i nines de 3 a 12 anys (menors de 6 anys acompanyats d’un adult). Serà a la Biblioteca de Sineu a les 17 h.