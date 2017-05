La Simfònica de la puresa, De projecte a realitat

L’Orquestra Simfònica Puresa de Maria ja és una realitat. Formada per 37 alumnes d’Educació Primària, ESO i Batxillerat dels diferents col·legis de la Puresa de Maria d’Espanya, la idea va sorgir gràcies a l’impuls de Fermín Hernández, del col·legi de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife). El seu objectiu principal és impulsar l’estudi de la música als diferents centres que la congregació té a Espanya i realçar la figura d’Alberta Giménez, que des de l’inici va voler impulsar la formació i el gust per l’art a través del teatre, la pintura, les jornades literàries i, també, de la música. El curs passat gairebé 100 alumnes dels centres es van presentar al procés de selecció i d’aquí sorgiren els 37 estudiants escollits per formar aquest grup.

ORQUESTRA VIRTUAL

Els joves músics han assajat durant mesos des de la distància, creant una orquestra virtual, per poder oferir un concert tots junts dirigits per l’impulsor, Fermín Hernández. El col·legi Mare Alberta de Palma va ser l’escenari escollit per presentar la seva primera actuació, que va tenir lloc el passat diumenge 30 d’abril, i els beneficis de la qual foren destinats a les missions de la congregació.

Els alumnes que representen els centres de Mallorca a l’orquestra són, per part de Mare Alberta de Palma, María del Mar Umbert Kimura (al piano) i Fabio Guitart Aristegui (al violí), acompanyats pels seus professors Pep Salas Amengual i Lidia Fernández Redondo, i, per part de la Puresa d’Inca, Marc Ramírez Sebastiá (al fagot), acompanyat del professor Gori Fernández Montes.