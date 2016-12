L’hivern amenaça la infància a l’orient mitjà

El clima d’hivern i les temperatures especialment baixes de l’Orient Mitjà amenacen milions d’infants que es troben ja en una situació límit, deguda a la crisi que pateix la regió. Allà, el fet de proporcionar assistència a nins i nines i a les seves famílies és clau per suportar el fred. S’espera que l’hivern, amb temperatures gelades, tempestes i fortes nevades, dificulti encara més la vida a les famílies afectades pel conflicte a Síria i a l’Iraq, que ja lluiten per sobreviure amb condicions mínimes. Moltes persones s’han vist desplaçades per la violència i viuen en camps o refugis temporals, amb molt poca protecció en aquesta època de l’any.

Aquests mesos són encara més complicats per a la infància vulnerable de la regió, ja que es troben debilitats per mesos de desnutrició i falta d’atenció mèdica, la qual cosa suposa un risc de patir hipotèrmies i greus malalties respiratòries a causa del fred. Sense una ajuda adequada, aquestes circumstàncies poden empitjorar encara més la situació en què es troben.

Les famílies estan esgotades després d’anys de conflicte, desplaçaments i falta de recursos econòmics sostinguts, factors que incideixen en la dificultat d’obtenir roba d’abric i combustible per a la calefacció. A més, les famílies que s’han vist obligades a desplaçar-se han perdut totes les possessions en la fugida del conflicte.

Les necessitats superen la capacitat de resposta. Des d’Unicef es calcula que, si no es proporcionen més fons per a cobrir les necessitats detectades, més d’un milió d’infants es veuran afectats encara més per la greu situació en què viuen, tenint en compte les condicions meteorològiques d’aquesta època de l’any.