Família, què podem fer?

Dissabte, 9 de setembre

Taller de circ i jocs d’habilitats amb bambú. Boverins convida a participar al·lots de totes les edats a un circuit de tallers de circ amb elements diferents fabricats amb bambú: xanques, funambulisme, 4 estructures d’aeris amb teles, rul·lo, pal xinès i malabars. Uns tallers únics, molt divertits i en els quals els infants podran participar i aprendre les disciplines diferents de les arts del circ. Una oportunitat única per descobrir el món del circ i treure l’artista que duim a dins! Activitat inclosa dins el Jardí Màgic, a les 11 h a la Misericòrdia de Palma.

Fes un punt de llibre per al dia del mestre!. Un taller molt divertit per homenatjar els professors que guien els petits en el camí de l’aprenentatge. Activitat per a nins a partir de 5 anys. Es durà a terme a les 12 h a Abacus Palma.

Festa infantil. Superfesta infantil amb el Mag Albert, una festa amb escuma i altres espectacles. Serà a partir de les 18.30 hores a Jesús (Santa Eulària).

Festa infantil i juvenil. A les 18 h al Terreno de Palma festa amb DMD Xiringuito, tallers, tornejos, Play, futbol sala, 3x3.

Bingo juvenil. A les 20 h al barri del Terreno de Palma es farà un bingo juvenil amb molts de premis.

Baldufada. Infants i adults han de dur baldufes per fer festa. Hi col·laboren els Pep Bestard i Miquel Fiol de Biniali. Serà a les 11 h a la plaça de Costitx.

Playback infantil. Tots els infants podran participar en aquesta activitat organitzada pel grup d’esplai Es Rebrot. Serà a les 18.30 h a la plaça de Maria de la Salut.

Pipa, el titella meravella. Un nou titella arriba a La Puntual per sorprendre i fer riure tota la família. El seu nom és Pipa, és de Barcelona, però com que ha viatjat per tot el món és una mica de tot arreu. En els seus viatges ha après jocs i bromes d’altres titelles il·lustres. El que no sap és que aquí s’enamorarà de Nina, i que per fer-se la primera besada hauran de superar les vicissituds de la vida moderna. Una esbojarrada, sovint surrealista i tendra comèdia de titelles. Serà a la sala La Fornal de Manacor dissabte i diumenge a les 19 h.

‘Quiric’. És un moble? Un ordinador? Un pinzell? Quiric és tot això i molt més. Un amic amb qui els infants poden crear un món de formes, sons i colors. Amb ell experimenten, a través del llenguatge tecnològic, aspectes com el dibuix lliure, les formes geomètriques, els sons de diferents instruments musicals o les emocions. Activitat per a nins de 2 a 5 anys. Se’n podrà gaudir divendres de 18 a 20 h, dissabte de 10 a 20 h i diumenge d’11 a 14 h al CaixaFòrum de Palma.

Artimans Palma solidari. Acte sense precedents a la ciutat de Palma amb molts espectacles i taller per a infants. Serà a partir de les 10 h al parc de la Feixina. Les activitats de les quals es podrà gaudir són torneig de RAP (16.45 h), Castellers (17.40 h), grup Layonlie (rock) (18.30 h), actuació circ ‘Stromboli’ (19.35 h), Slam Poetry (19.50 h), Conservatori (música i dansa) (20.40 h), Tandem Troupe (21.00 h), grup L.T. No Swing (21.15 h), final RAP vs Poetry (22.25 h), Clam Teatre (22.45 h) i grup Cirko (23.00 h).

Desfilada canina. Serà a les 18 h a la plaça de Madrid del barri del Fortí de Palma. També hi poden participar altres mascotes.

Festa infantil i animació. Tallers de manualitats amb objectes reciclats per Eco Barris. S’hi han de dur materials per reciclar com garrafes, botelles, brics, cartons d’ous, cartó, cartó de paper, CD i llaunes. A més, hi haurà pintacares a càrrec d’Es Dimonis des Cau des Boc Negre i Red Naranja apoyo solidario, serigrafia amb Carles Go’d, ceràmica amb l’associació Arts Nòmades i dibuix infantil. Totes les activitats seran a partir de les 18 h a la plaça Madrid del Fortí de Palma.

‘Florinda’. Una despistada fada del bosc, quan es fa fosc, s’escapa a Port Adriano per tal de contar històries màgiques als nins i convertir-los en personatges favorits a través dels seus trucs de bruixeria i pintacares. Una fada boja i entranyable que convertirà la visita dels més petits en una nit màgica. Hi serà dissabte i diumenge de 20 a 23 hores.

Plantada de gegants. Baixada dels gegants de Maó per fer les darreres ballades al port a les 21 h. Surten des de l’Ajuntament.

Diumenge, 10 de setembre

Gimcana infantil. Gimcana per a nins d’entre 3 i 14 anys en bicicleta per Jesús (Santa Eulària) a les 11 h.

Mercat Medieval. Inclou programa infantil i juvenil durant tot el dia. Se’n podrà gaudir a partir de les 12 h al passeig de la Platja de Sant Ponça.

Festa Holi. La festa de colors arriba a la plaça de la Pinada de Santa Ponça a partir de les 19 h.

‘Emoji’. Aquesta pel·lícula d’animació infantil revela el món secret mai vist de l’ smartphone. Amagat dins de l’aplicació de missatges hi ha Textòpoli, una activa ciutat on viuen totes les teves emoticones preferides, que esperen ser seleccionades. En aquest món cada emoticona té una sola expressió facial, excepte Gene, una exuberant emoticona que va néixer sense filtre. Serà projectada a les 18 h al Teatre de Capdepera.

Dimarts, 12 de setembre

Memory Els óssos amics. Taller infantil per a nins de 3 a 9 anys. A les 17.30 h a la biblioteca de Son Ferriol de Palma.

Dimecres, 13 de setembre

Un llibre és el primer museu d’un nen. L’hora del conte, per als més menuts, amb Mariona Trenchs. Serà dimecres a les 19.30 h a la biblioteca pública d’Alaior i divendres a les 18 h a la biblioteca pública del Castell.

Dijous, 14 de setembre

‘La tortuga vermella’. Pel·lícula d’animació sense diàleg en què un nàufrag es troba en una illa on només hi ha tortugues, crancs i ocells. Una història sobre la vida per a tota la família. Es podrà veure a les 21 h al Baluard de Sant Pere (Eivissa).

Divendres, 15 de setembre

Animació musical i tallers. Dibuix infantil i manualitats amb l’associació Art Nòmades a les 17 h a la plaça de Madrid del Fortí de Palma.

Moixonies per créixer. Concert taller. Què són les moixonies? Són carícies, moltes vegades acompanyades de cantarelles i jocs. Són petites experiències plaents que tenen grans conseqüències, estimar i sentir-se estimat és el més gran. I és dins aquest context que hom creix. En aquesta activitat s’ofereix una metodologia creativa i aprofitadora d’allò que sorgeix en cada moment i s’aconsegueix, de vegades, transformar-ho en petites obres d’art. L’objectiu principal és sembrar llavors musicals en el dia a dia, compartir vivències plaents i estètiques per reforçar el vincle afectiu familiar i cultivar i fomentar el descobriment de la música i de l’art per part dels més petits a través de l’experiència compartida. Els recursos visuals, el moviment, el llenguatge i el joc ajudaran tota la família a despertar la curiositat, les ganes d’explorar la música de diferents estils i de gaudir-ne. Serà a les 19 h al passeig de les Àncores de Capdepera.

