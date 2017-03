Família, què podem fer?

Dissabte, 25 de març

Animació infantil. Circuit esportiu, jocs populars, tallers diversos. Per a infants a partir de 3 anys. A les 19 h a la plaça de Santa Catalina Thomàs de Llucmajor.

‘(Des)espera’. Narra la història de dos personatges marginats, que conviuen en un espai de no més de quatre metres cúbics mentre esperen que passi alguna cosa que els permeti deixar enrere la vida que han conegut fins ara. Han anat forjant entre ells una relació molt especial, que a poc a poc es va transformant. La imaginació és l’únic consol, el seu propi joc és el que els manté amb esperança. Se’n podrà gaudir dissabte 25 i diumenge 26 a les 18 h al teatre Catalina Valls de Palma.

‘El llop i les 7 cabretes’. La companyia Xip Xap agafa el conte de Les set cabretes i el llop i l’explica tal com és. Els ha semblat interessant remarcar el protagonisme de la cabreta petita. Les situacions creades pel joc col·lectiu de les germanes i l’astúcia del llop per aconseguir ‘el botí’ els permet un joc dramàtic divertit. Es representarà a les 12 h a l’auditori Sa Màniga de Cala Millor.

‘Do not disturb’. Espectacle que parla de petites coses, de relacions humanes i com poden influir en un procés més global. De la idea comuna de la molèstia des d’angles oposats, de com allò que és molt molest per a uns per a d’altres pot resultar allò més normal. Serà a les 19 h a Sa Màniga de Cala Millor.

‘Nusos i embulls!’. Projecte a partir de la peça NUS de Paula Franco en col·laboració amb el Grup de Recerca en Art i Educació de la UIB. Estira, amolla, embulla’t, ferma, desferma, parla, escolta, vine, comunica’t a partir de les obres de la col·lecció del museu. El taller es farà a les 11 h a Es Baluard de Palma.

‘Rum rum trasto karts’. Una cursa de cotxes en què pot passar de tot. Un conductor malvat para trampes a un científic boig que, gràcies al seu enginy, sap trobar solució a tots els paranys; tot això comentat per un speaker esportiu que es transformarà en mecànic o policia valent segons la necessitat del moment. Serà a les 17.30 h a l’auditori Sa Màniga de Cala Millor.

Taller de creativitat en anglès. Contacontes i manualitats a les 10 h al centre comercial Sa Teulera (Palma).

Barridiades. Aquest programa el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves. L’objectiu principal és combinar el bon esport amb la vida saludable, ja que fer esport és bo i sa. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn de la Vileta, a la plaça de Tarent.

‘El peix irisat’. Contacontes. El peix irisat té escates de tots els colors i crida molt l’atenció, però està tot sol. Activitat a partir de tres anys. Serà a les 11 h a la llibreria Agapea (Palma).

‘Cenicienta, la mayor historia jamás contada…’. Musical. Nova versió del clàssic infantil de Perrault que fuig dels tòpics de “jove bella cerca príncep guapo” i se centra en altres valors més actuals com l’amistat, la feina, el respecte, l’amor, la pau, la tolerància, etc. amb una estètica pròxima al circ antic. Serà dissabte 25 a les 17 h i diumenge 26 a les 12 i a les 17 h al teatre Principal de Palma.

Diumenge, 26 de març

‘Fràgil’. Espectacle ple d’humor i poesia. Jap i Nut treballen a l’altre costat de la realitat. Són els que s’encarreguen de canviar l’escenografia que ens envolta, transformant el nostre paisatge, per exemple, quan arriben les diferents estacions de l’any. Els acompanya sempre un ocellet amb el qual tot resulta més divertit. Tot i això, la seva rutina es veurà alterada per un fet que canviarà les seves vides per sempre. Serà a les 12 h al teatre Principal de Palma.

‘Hannah dels tres països’. Tres actrius representen tres dones joves de països diferents que es veuen obligades a abandonar els seus llocs d’origen. Totes tres duen el mateix nom amb petites variacions idiomàtiques: Anka procedeix dels Balcans, Ana del Brasil i Hannah dels països àrabs. Es representarà al Club Pollença a les 20 h.

‘Ozzy, aquí hay perro encerrado’. La família d’Ozzy, un canet encantador, se’n va de viatge al Japó i l’ha de deixar uns dies en un balneari per a cans. Aquest establiment, però, és un frau i en realitat Ozzy va a una presó per a cans, per la qual cosa ha d’espavilar i tornar a ca seva. Es projectarà a les 17.30 h a l’ Auditori de Ferreries.

Boverins. Circuit de tallers de circ i jocs d’habilitats amb el Circ Bover. Activitat exterior. Es realitzaran de les 10 a les 12 h a Sa Màniga de Cala Millor.

Rats. Les rates han envaït la ciutat. Apareixen de tot arreu. Ja no s’amaguen i són gegants! Han pres la ciutat i no hi ha mata-rates que serveixi. Només una persona pot endur-se-les: un flautista que arriba d’un país molt llunyà. Ara bé, ben mirat, semblen unes rates divertides. Espectacle itinerant de carrer, basat en el conte tradicional El flautista d’Hamelí. Serà a les 11 h a l’exterior de Sa Màniga de Cala Millor.

‘Clinc!’. Una obra simbòlica del canvi d’actitud que tenen les persones quan deixen de veure la vida de manera pessimista, quan decideixen contemplar la bellesa de l’entorn i començar a cooperar en lloc de viure de manera aïllada. Aquest canvi d’actitud s’assoleix amb la manipulació dels elements quotidians de la realitat: l’ús de l’aigua, el sabó, els tubs, cercles, màquines de vapor de fum... Es podrà veure a les 12 h a Sa Màniga de Cala Millor.

Dilluns, 27 de març

‘Manifest en miniatura i altres aventures’. Amb motiu del Dia del teatre, lectura del manifest i representació del Manifest en miniatura i altres aventures, a càrrec de Teresetes Paradís, amb la col·laboració dels alumnes de teatre de l’Associació Amics de la Música i l’Escola de Música i Arts Escèniques de Llucmajor. Serà a les 18 h al claustre de Sant Bonaventura (Llucmajor).

Dimarts, 28 de març

‘Max i els superherois’. Contacontes i taller per a famílies amb infants. A Max el fascinen tots els superherois, però en té un de preferit. En realitat, es tracta d’una superheroïna: Megapower. Ella és valenta, pot programar computadores i desactivar bombes, té ultravisió i una força descomunal… Es durà a terme a les 17.30 h a la Biblioteca de Son Ferriol de Palma.

Divendres, 31 de març

‘Conta’m el món’. Espectacle de contacontes ple d’humor, música i teatre gestual que farà viatjar per diferents països del món recollint històries tradicionals plenes de valors universals. Així, ens apropam a la multiculturalitat que ens envolta i a les infinites maneres d’entendre la vida. Es representarà a les 19 h a l’ Auditori de l’Esponja de ses Salines.