Família, què podem fer?

Dissabte, 4 de març

‘Frozen’. El musical més fresc de Rafel Brunet conta la magnífica història de Frozen, la reina del gel, i la seva germana, la princesa Anna, separades des de petites a causa dels poders màgics de Frozen, que converteixen en gel tot el que toca. Un equip de 14 actors, cantants i ballarins mostrarà en clau de teatre musical la recerca que emprenen les dues germanes per retrobar-se, en una aventura que de ben segur tindrà moments molt divertits i màgics. Inspirada en la història de Hans Christian Andersen Snedronningen ( La reina de les neus ), Frozen és un musical de gran format apte per a tots els públics. Es podrà veure dissabte 4 i diumenge 5 a les 18 h a l’ Auditòrium de Palma.

Festival mini Meniorkids. Festival per a petit i grans amb les actuacions de Yo Soy Ratón i Family Swing. A més, hi haurà masterclass i tallers creatius. Tindrà lloc d’11 a 15 h al Museu de Menorca i l’entrada és de 3 euros (menors de 3 anys, gratuïta).

‘Família! El dissabte va d’art’. El museu Es Baluard organitza els dissabtes a les 11.30 h uns tallers per a famílies que cerquen descobrir de manera lúdica les possibilitats que ofereix l’art contemporani. En aquesta ocasió s’hi tracta Quin cas, el cos!, per mostrar quina és la relació entre indumentària, cos i estat anímic, és a dir, reflexionar sobre la manera d’expressar com ens sentim a través del vestir. Activitat a càrrec de Violeta Sarmentero, professional de l’alta costura i jove dissenyadora, per a infants de 6 a 12 anys. 1 euro per infant.

I tu qui ets? El concepte de la identitat. És un projecte d’educació artística dissenyat per l’equip educatiu de la Fundació Pilar i Joan Miró, que s’emmarca dins els Mons Creatius d’Hivern. L’eix vertebrador del projecte és el concepte d’identitat. A partir de l’observació de les obres pictòriques de Joan Miró, com també dels objectes personals que l’artista guardava dins els seus tallers es reflexionarà sobre quins són els agents que intervenen en la formació de la pròpia identitat. A més, es desenvoluparan estratègies creatives que ajudin a narrar a través de la il·lustració i altres tècniques artístiques qüestions vinculades a la construcció de la persona, de manera que la imatge evoqui la idea que es pretén contar. El taller és per a famíles amb nins de de 7 a 12 anys. Serà a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma d’11 a 13 h. 3 euros per nin.

Taller de galletes romanes. Us heu demanat com s’ha fet la farina al llarg del temps? Apuntau-vos a aquest taller i ho descobrireu. Serà a càrrec d’Aldarq Arqueologia Imaginativa Lloc de trobada a la finca pública de Son Real (ctra. Alcúdia-Artà, km 17.7. Santa Margalida) de 10.30 a 13 h. L’activitat és gratuïta.

Mallorca a la cuina. Taller en què es podrà demostrar amb la família el que saben fer de la cuina en aquest divertit joc. Estaran acompanyats del gran xef Miquel Calent. Es durà a terme a Abacus (Palma) a les 11.30 h. Gratuït.

Taller d’escacs. Activitat per gaudir d’un matí d’escacs a la biblioteca. Se n’aprendran les regles i es consultarà la quantitat de llibres que es tenen disponibles sobre aquest tema a la biblioteca de Son Gotleu de Palma. Es farà d’11 a 12.30 h. Gratuït.

Barridiades. Aquest programa el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves a les barriades de Palma. L’objectiu principal és combinar el bon esport amb la vida saludable, ja que fer esport és bo i sa. S’hi practiquen una gran varietat d’esports com bàdminton, atletisme, futvòlei, hoquei, futbol sala, tennis, cotxes amb pedals; per als més petits hi ha un circuit d’iniciació a la psicomotricitat, a més d’un circuit d’educació viària supervisat pels policies locals; i finalment també s’han adaptat tres esports per a les persones amb discapacitat: vòlei, goalball i bitlles. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn del Camp Redó, al parc de les Fonts.

Diumenge, 5 de març

‘Annie’. Annie és una nina òrfena que viu a un orfenat amb una directora molt estricta i un dia veu l’oportunitat de viure amb un home ric. Projecció d’aquesta pel·lícula musical i animació amb actuacions en directe, amb les quals tothom podrà cantar i ballar. Serà a l’Espai Cultural Can Ventosa a les 11.30 h.

‘Els músics de Bremen’. Xou de llum i ombres de la companyía Els Músics Viatgers en el qual els protagonistes són un ase, un ca, un moix i un gall. Quan endevinen que el seu futur com a animals domèstics comença a perillar, decideixen muntar una orquestra i se’n van cap a Bremen a triomfar. És una història recopilada pels germans Grimm que parla d’amistat, camaraderia i el do de saber treballar en equip, malgrat el caràcter particular de cadascun dels seus components. Per a a infants a partir de 3 anys. Se’n podrà gaudir de manera gratuïta a la Sala de Cultura (cinema) de Formentera a les 18 h.

‘Dora la exploradora, el musical’. Espectacle infantil amb una nova aventura de Dora i els seus amics. Dora rep una invitació especial per acudir a l’aniversari de la princesa Ana al seu castell. Aconseguirà arribar-hi amb ajuda dels seus amics? S’ofereix un horabaixa genial cantant i ballant amb les millors cançons de Dora i altres temes coneguts, en anglès i en castellà. Tindrà lloc a la Sala Dante de Palma a les 12 h amb un preu de 9 euros.

Dimecres, 8 de març

‘Miquetes i cançons’. La biblioteca Can Sales de Palma, amb la col·laboració del Consell de Mallorca, ofereix aquesta divertida proposta artística, una activitat amena i entretinguda basada en un espectacle de fusió musical i teatral amb cançons populars per a infants de 3 a 9 anys. L’activitat anirà a càrrec de Tomàs Picornell, d’Arsis Produccions i serà a les 18 h. Gratuït.

‘La caputxeta forçuda’. Contacontes i taller. Es tracta del conte clàssic de la ‘Caputxeta Vermella’, en el qual la protagonista adopta un altre rol, el de forçuda, que li permet enfrontar-se al llop, ser més astuta que ell i vèncer-lo. Amb aquest canvi en la personalitat dels personatges s’aconsegueix una història divertida, diferent, que fa riure els nins i que agrada al lector en general. Tindrà lloc a la Biblioteca de Costitx a les 17.30 h.

Imagina, crea, programa. Introducció a la creació d’històries digitals amb scratx. Activitat gratuïtat i per a al·lotes a partir de 8 anys. És una activitat amb motiu del Dia internacional de les dones i gràcies a Be Steam. Es farà a l’edifici Ca ses Gotleves de Llucmajor de 18 a 20 h.

Altres activitats

Fira del Ram. Arriba el Ram a Palma, amb més de 170 atraccions per a tota la família. Un any més, s’instal·la al polígon de Son Fusteret. El recinte estarà obert de dilluns a dissabte l’horabaixa i el diumenge i els festius tot el dia i fins al 23 d’abril.