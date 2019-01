Si voleu multiplicar la màgia

El meu moment preferit d’aquestes festes és aquesta nit i el meu moment preferit d’aquesta nit és el d’abans d’obrir els regals. M’agrada tant aquest moment, que si pogués aturaria el temps i els deixaria sense obrir. Així perduraria sempre la il·lusió que ens brolla de dins quan s’acosta un moment especial, l’agitació dolça que sentim quan l’alegria està servida però encara està per estrenar, l’emoció intensa que ocasionen les sorpreses a punt de desvelar.

El meu regal preferit no és cap dels regals que obriré aquesta nit. És el que em diuen els regals quan encara no els hem obert, el que em donen abans d’obrir-los, el que em regalen sense necessitat de descobrir-ne el contingut. El regal de Reis més preuat que em fan cada any no l’he trobat ni el trobaré mai dins de cap paquet. Són les mans estimades que l’han escollit i l’han col·locat allà. És el temps que qui l’ha triat ha dedicat a pensar en mi. És l’amor que ha posat en la intenció, la il·lusió que m’ofereix amb el gest. El regal més valuós d’avui i de cada dia són les mirades agraïdes, els somriures generosos, les abraçades càlides que acaronen cos i ànima abans o després d’obrir els paquets, o les que es desfermen a mig obrir-los.

El meu propòsit principal aquesta nit no serà córrer a destapar la màgia. Serà contemplar-la i respirar-la abans de desembolicar-la. Fer-la durar i fer-la notar. M’aturaré per uns instants, que convertiria en eterns si pogués, i em delectaré mirant com brillen els paquets de colors, les llums de l’arbre o l’estel dels Reis d’Orient. Faré que també s’aturi uns moments la meva estimada família. Acaronaré el seu mirar amb el meu i gaudirem i agrairem la màgia que ens envolta, abans de desvelar-la tots junts.

Aquesta nit o demà al matí, si teniu ganes de multiplicar la màgia d’aquesta nit màgica, atureu-vos i acosteu-vos-hi a poc a poc, regaleu-vos el plaer d’admirar-la abans d’encetar-la, recreeu-vos en l’emoció immensa dels instants abans de desembolicar-la. Feu saber als que us envoltin que res del que puguin trobar a dins de cap paquet serà tan bonic com l’estampa preciosa que junts conformeu i l’alegria de tenir-vos.

Assaboriu i gaudiu a fons el secret més ben guardat: que el regal més bonic d’aquesta nit és tenir algú que ens regala i que se’ns regala amb el seu regal de Reis.