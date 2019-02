Escoltar els monstres

El món seria molt diferent si tots el miréssim a través dels ulls de la Hilda, la protagonista de la sèrie infantil del mateix nom que us vull recomanar avui, i que podeu trobar a Netflix.

Aquesta nena viu en un món ple de monstres i criatures fantàstiques que a ella li sembla extraordinari. El seu caràcter la porta a explorar, conèixer i viure tota mena d’aventures en aquest món. Però el que separa aquesta sèrie d’altres ficcions de plantejament semblant és que aquí tots els grups de criatures (siguin elfs, gegants, trols, etc.) són presentats com un poble, amb una cultura i una idiosincràsia pròpies, i l’aventura de la protagonista sovint la porta a posar-se en la seva pell per entendre’ls i solucionar problemes que sovint tenen a veure amb el fet que els diferents pobles tenen una relació entre ells marcada per la ignorància.

Els guions són molt eficaços dibuixant la següent tesi: la ignorància condueix a la por, la por condueix a enclotar-se, enclotar-se condueix a la intolerància. Aquesta idea es presenta de manera molt gràfica amb la manera com els humans de la ciutat es relacionen amb els seus veïns: han col·locat un mur per protegir-se que la Hilda considera que “deixa fora tot el que és interessant”. La Hilda presenta com a arma el coneixement. En comptes de tenir por, el que vol és conèixer els altres. Conflictes que en altres sèries es resoldrien a través de l’acció, es resolen pactant o bé canviant de percepció, fins i tot de la mateixa Hilda, del que estava fent fins ara. Per exemple, al segon episodi s’adona que ha estat colonitzant, sense saber-ho, un poble de petits elfs.

Aquest missatge es desenvolupa en un univers d’una imaginació desbordant. El creador de la sèrie, Luke Pearson, no només ha creat una protagonista que com a model és impecable, sinó que a més l’ha sabut envoltar d’un món al·lucinant que deixarà bocabadats els nens i nenes.

Aneu amb compte, però, amb algun dels monstres dels últims episodis, perquè són força terrorífics (l’edat recomanada és a partir dels 9 anys). Els pares gaudireu amb l’humor dels guions i segurament us sorprendreu del paper actiu que hi té la mare de la protagonista. En comptes de quedar en un segon pla, acompanya la Hilda en les seves aventures i aprèn, al seu costat, a escoltar els monstres.