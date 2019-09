No segresteu la princesa

Si teniu nens que ronden els 4 anys és possible que ja estigueu familiaritzats amb l’univers de la Julia Donaldson, una autora britànica de contes infantils ben coneguda en el món literari i, des de fa un temps, també un nom propi a la televisió gràcies a les adaptacions que la BBC ha fet d’alguns dels seus contes. El més conegut és El Grúfal, que el canal públic britànic va estrenar l’any 2009 amb un gran èxit.

Una dècada després, la relació entre la BBC i l’autora Julia Donaldson no tan sols es manté sinó que ha donat una de les seves adaptacions més reeixides. Em refereixo a Zog, la història d’un petit drac que vol ser el millor alumne de la seva escola de dracs, on se’ls ensenya tot el que han de saber per segrestar princeses, com mana la tradició. Els nens connecten ràpidament amb en Zog i la dinàmica a l’escola, ja que la reconeixen com a similar a la pròpia. Però el gir de la història ve quan coneixem la princesa, que també viu la seva particular educació sobre com ser una princesa amb una tutora. Ella acaba sent la protagonista de la història, i no el drac, perquè decideix que no vol assumir el rol que li han assignat. Ella vol ser metge.

Aquesta decisió marca el perfil feminista d’una història que, en realitat, vol convidar els espectadors a qüestionar tots els rols. La princesa no té per què ser princesa, però el drac tampoc té per què fer de drac, i el cavaller, que apareix al final, tampoc té per què exercir com a tal. El missatge és nítid i al mateix temps es presenta de manera natural, com a conseqüència de les motivacions dels personatges i els fets que fan avançar una història que malgrat la seva simplicitat està molt ben construïda.

Visualment, manté l’excel·lència característica de la productora Magic Light Pictures, que ha portat a la televisió tots els contes que la BBC ha adaptat de Julia Donaldson.

Curiosament, aquestes adaptacions aquí ens han arribat estrenant-se al cinema, en comptes de la televisió (sovint amb curtmetratges afegits per arrodonir la sessió, ja que són adaptacions de 30 minuts escassos), i algunes s’han editat posteriorment en DVD. Actualment, Zog es pot trobar en català a Filmin. Perquè els nens poden jugar a ser dracs sense segrestar princeses.