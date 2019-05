Sant Jordi té Instagram (i 2)

Havia acabat la columna anterior recordant instagramers dedicats a fer i vendre llibres, així com la seva potent connexió amb adolescents que, majoritàriament, estan a punt de començar a passar de llegir. Després de la moguda de les firmes, miro d’ imaginar en quina mesura les velles i eternes idolatries (ídols que aporten dosis de sentit a la vida dels seguidors), ara en versió hiperconnectada i conformant una intensa xarxa virtual de pertinències, poden fer estimar més el fet de llegir.

Per no caure en les simplificacions de qui mira tan sols els adolescents i assenyala el que no li agrada, he de recordar que una societat de mercat que estimula la necessitat de comprar també fabrica productes per vendre que anomena llibres. Els joves només compren cada dia el que toca comprar per així ser feliços. ¿Com descobriran que alguns (molts no) dels llibres que han comprat porten, a més, una experiència de felicitat que és llegir-los?

Com que cap de les meves editores sap explicar-me encara com signar un e-book ni un audiollibre (que serà, sembla, el futur), penso en què significa realment llegir, llegir enmig dels apassionaments i els malestars adolescents i en com connectar la maquineta que fa selfies amb els llibres (en una de les cues he vist que una noia no volia la firma al llibre sinó a l’ smartphone ). ¿Per què no imaginar una firma digital personalitzada que digui “Ei... mira a dins”, amb un enllaç que porta a la incògnita, la intriga o la passió recomanables? Ara ja podem tenir la satisfactòria experiència d’escoltar un llibre, de sentir una veu que llegeix per nosaltres, i podria incorporar la dedicatòria amable modulada amb la textura de la veu de l’autor. ¿Serà aquesta una nova possibilitat lectora per a personatges que porten auriculars incorporats? No val la resposta carrossa destacant el plaer de passar pàgines de paper que, sovint, no estan a les seves mans.

Si acostem el fet de llegir al d’interactuar amb una pantalla o sentir una altra veu, descobrirem que l’essència és en quatre verbs: relatar, imaginar, descobrir, escoltar. Trobar un relat que ajuda a construir el propi relat. Endinsar-se en altres mons imaginables. Descobrir altres experiències de vida. Escoltar els pensaments d’un altre. Sant Jordi no és només paper i no es troba en molts papers que es venen el seu dia.