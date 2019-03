Saber triar l’escola o l’institut per als teus fills és molt important. A priori, tots els centres públics haurien d’oferir les mateixes garanties, però sabem que això depèn sobretot d’on s’ubiquen i de quina direcció tenen.

Jo he treballat en diferents instituts i tinc molt clar a quins no duria mai els fills, i a quins m’ho podria plantejar. Suposo que amb els concertats i els privats no deu ser diferent. Per això triar on vius també és determinant, sobretot pels punts de què després disposes i que et permeten assegurar-te una plaça al centre educatiu que tens més a la vora. Hi ha famílies capaces de fer equilibris, o petites trampes, per aconseguir plaça on els agrada, amb l’afegit que després amb els germans ja no hi ha cap problema.

La tria s’hauria de fer pensant exclusivament en cadascun dels nostres fills. Perquè pot ser que cada fill necessiti un institut diferent segons les seves capacitats i les metodologies que s’apliquen. També cap on vol o podrà anar en un futur, si a la universitat o a cicles formatius.

Per tot plegat recomano a les famílies que vagin a les jornades de portes obertes que durant aquestes setmanes organitza cada centre. Ja aviso, i ho dic per experiència, que es presenta la millor cara del centre, on tot sembla magnífic i idíl·lic. Només una vegada vaig participar per obligació en aquesta jornada en qualitat de professor i em vaig sorprendre de la capacitat que vaig tenir de vendre les meravelles d’aquell institut quan, en realitat, la majoria de grans projectes no funcionaven gens. Si ho fèiem era, justament, perquè volíem canviar el perfil d’alumne que teníem adscrit -molt conflictiu i amb nul·les ganes d’estudiar- per un que vingués implicat d’altres zones i fins i tot d’altres municipis.

Això vull pensar que va ser un cas aïllat, i que el professorat que ajuda voluntàriament a mostrar les virtuts del centre és sempre perquè se les creu i les defensa. Tot i així, és recomanable, com a pares i mares, que aprofitem la visita per imaginar-nos els nostres fills interactuant en aquell centre, i per fer totes les preguntes que calguin. Perquè no només hi passaran moltes hores de les seves vides sinó que decidiran el destí acadèmic que marcarà el seu futur. En realitat és terrible afirmar que no tots els centres són recomanables, però això és un factor que només els pares han de tenir molt clar.