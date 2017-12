Desig de Nadal

Aquest Nadal ens agradaria ser els tions, els arbres o els reis que hi deu haver a les cases de molts de vosaltres, mestres. No és un afany de protagonisme el que ens mou, sinó les ganes de fer-vos un petit regal. Ara bé, tot i la seva menudesa, se situaria a primera fila, perquè enguany seria el més merescut i sincer.

Us el mereixeu perquè molts, quan vau tornar a l’escola l’endemà, vau constatar que sí, que les imatges eren certes, que els vidres de l’entrada algú els havia colpejat amb ràbia i que les joguines estaven tirades de qualsevol manera pel pati. ¿On quedava aquell “ara toca endreçar” que només les mestres dels més menuts sabeu el gran valor que té i l’esforç que comporta? A vosaltres, que sou artesans del gest i de la paraula, us han assenyalat com a causa quasi última del desgavell d’aquest país nostre. Perquè ensinistreu, diuen. Perquè ensenyeu massa una llengua que és substituïble, afirmen. Perquè ensenyeu la història que no toca i emboliqueu les noves generacions amb conceptes que manipuleu al vostre gust.

I, malgrat tot, el cel no els cau a sobre. Provoquen l’oprobi més vergonyós i en surten il·lesos. Les raons no els aturen perquè algú, amb voluntat de ferir de mort el nostre sistema educatiu, ha donat barra lliure a la mentida. En comptes d’agrair-vos tot el que molts feu, s’ha creat un formulari per denunciar-vos. Una societat que en comptes de respectar els seus mestres els atemoreix amb l’amenaça de denúncies és una societat malalta, amb un futur tan gris i tan pobre com el futur que voldrien per a molts de nosaltres els que dissenyen i distribueixen aquests formularis.

Us mereixeu aquest regal per la vostra valentia, perquè no us heu deixat atemorir i perquè també us vau manifestar a Brussel·les, rere una pancarta on es llegia: “ They insult our teachers. Catalan schools educate, they do not instruct. FREEDOM! ” Cuideu-vos aquestes festes; per agafar forces, obriu el petit regal que us hem promès i llegiu-ne a poc a poc el contingut. És un fragment de la carta que va escriure l’enyorat Carles Capdevila titulada: Carta d’agraïment als bons mestres artesans. El fragment és aquest: “Per no desanimar-vos per més motius que tingueu, sabent que la vostra missió és massa important per permetre-us el luxe d’abaixar la guàrdia”. Bones festes.