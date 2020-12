Propostes audiovisuals per a adolescents

Després de dues edicions presencials, Reteena, el Festival Audiovisual Jove de Barcelona, canvia el seu format i aposta per una edició 2020 majoritàriament en línia. El festival, que persegueix la voluntat de convertir-se en un espai de descoberta, reflexió i experimentació de l'audiovisual per als joves catalans, segueix posant el focus en les masterclass professionals i les taules rodones adreçades al jovent amb inquietuds per a la creació audiovisual, i enguany reforça la seva programació de pel·lícules amb especial interès per al públic adolescent. Les plataformes YouTube i Filmin seran les encarregades d'acollir la programació de Reteena entre el 3 i el 13 de desembre. A part, del 10 al 13 de desembre, la Filmoteca de Catalunya acollirà 4 projeccions especials.

"Les circumstàncies ens han fet valorar que la versió online del festival és la més realista en aquests moments. Volem garantir que les activitats que tenim programades es podran fer, i que el màxim nombre possible de persones en podrà gaudir. Per això hem apostat per focalitzar-nos en el format de les masterclass, que estaran disponibles a la carta per a totes les persones que s'inscriguin; i per tres taules rodones que es faran en directe, a més d'una programació molt completa de pel·lícules estatals i internacionals" expliquen Claudia Mera i Maria Castellví, les coordinadores del festival. "Pensem que ara més que mai els adolescents necessiten connectar entre ells, i això és el que volem potenciar amb la nostra proposta".

Entre les masterclasses més destacades d'aquesta edició hi aa una sessió al voltant del maquillatge de la sèrie de la HBO Euphoria impartit per Cazcarra, una sessió dedicada a la creació de personatges de videojocs per part de LCI Barcelona i una altra dedicada a les heroïnes de l'Studio Ghibli impartida per l'Escola Joso. Enguany, Reteena aposta per la mirada femenina en el món professional amb xerrades sobre la direcció de fotografia i la direcció d'art en videoclips a càrrec de l'Associació de Directores de Fotografia en el primer cas, i de l'artista Teresa Montanuy en el segon. Montanuy és una destacada directora d'art que ha col·laborat amb joves artistes urbans com C.Tangana, Amaia i Bad Gyal.

Del 10 al 13 de desembre, la Filmoteca de Catalunya acollirà 4 sessions presencials

Enguany, Reteena programa 13 pel·lícules de to juvenil a Filmin: 7 a la secció oficial estatal i 6 a la secció oficial internacional. De la secció internacional, destaquen Jumbo de Zoé Wittock (present a Sundance i la Berlinale), A perfectly normal family de Malou Reymann (estrena a Catalunya) i 7 days war de Yuta Murano (guanyadora a millor pel·lícula d'animació a Sitges). De la secció estatal, destaquen els títols El sitio de Otto d'Oriol Puig, protagonitzada per Iñaki Mur, i Les dues nits d'ahir, opera prima guanyadora al Festival de Málaga. Ambdues projeccions estaran acompanyades, a posteriori, de taules rodones amb membres de l'equip que se succeiran en directe via streaming.

Per no perdre's res Com aconseguir entrades per a Reteena? Totes les masterclass i taules rodones són gratuïtes, online, i requereixen inscripció prèvia aquí.

La Filmoteca de Catalunya se suma com a seu de Reteena en aquesta tercera edició i del 10 al 13 de desembre oferirà 4 projeccions destinades al públic jove. La programació consta de tres clàssics coming of age (La princesa Mononoke, Las ventajas de ser un marginado i Donnie Darko) i una sessió dedicada al talent local, on es projectaran els curtmetratges Panteres d'Èrika Sánchez, Ni oblit ni perdó de Jordi Boquet Claramunt, Quan acabi l'estiu de Marina Espinach i Lea d'Ona Jané Millà.

La programació del festival es completa amb una xerrada de clausura al volant del doblatge de l'anime al català, on es parlarà de sèries tan mítiques com Detectiu Conan, Bola de drac Z i Shin-chan amb els seus dobladors originals.