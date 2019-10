El teatre jove, protagonista al RBLS

RBLS Festival Teatre Jove celebra del 4 al 9 de novembre la seva tercera edició amb la voluntat de seguir acostant les arts escèniques a joves i adolescents de 13 a 20 anys. En aquesta nova edició el festival amplia els seus espais: al Teatre Tantarantana i al Centre Cívic Cotxeres Borrell, s'hi sumen el Teatre del CCCB i la Nau Ivanow.

RBLS (abreviatura de l'adjectiu: REBELS) és un festival d'arts escèniques que vol descobrir espais als joves, proposar-los posades en escena diferents que connectin amb els seus interessos i inquietuds o involucrar-los en processos de creació. En aquesta edició s'han programat un total de 7 espectacles professionals (2 dels quals són projectes comunitaris amb joves). S'hi podran veure companyies com La Conquesta del Pol Sud amb Nadia; La Calòrica amb Fairfly; la primera obra de l'actriu Clara Moraleda com a dramaturga, Helena, o el projecte col·lectiu encapçalat per Francesc Cuéllar, My low cost revolution. Els espectacles tindran un cost d'entre 6 i 9 euros.



També es realitzaran 3 workshops o tallers que faran reflexionar els joves sobre la influència a les xarxes, el treball en equip, l'empoderament femení o els cànons estètics.

Primera Fira de Teatre per a Joves

Una any més el festival RBLS ha organitzat també unes jornades per a professionals (RBLS PRO). La primera jornada proposarà una reflexió al voltant dels grans beneficis que els projectes escènics comunitaris aporten als nois i noies adolescents.

El certamen impulsa la primera fira professional per visibilitzar projectes escènics per a adolescents i joves

La segona jornada estarà lligada a la gran novetat d'aquesta edició: l'estrena de la 1a Fira de Teatre per a Joves de Catalunya, impulsada amb el suport de l'ACET (Associació d'Escoles de Teatre de Catalunya). Artistes de 15 companyies de teatre, seleccionats a través d'una convocatòria pública on s'han presentat 40 propostes, tindran l'oportunitat d'explicar els seus projectes escènics per a adolescents i joves davant d'una audiència formada per programadors de teatres i festivals d'arreu del territori.

Podeu consultar la programació completa aquí