El teatre jove pren Manlleu

Aquest cap de setmana se celebra una nova edició de Manlleu Actua, un espai de trobada on acostar-se a l’ofici del teatre. Manlleu Actua va néixer l’any 2017, vinculat al premi BBVA de teatre, com a espai de trobada per als infants i joves que comparteixen la passió pel teatre en tots els seus vessants: com a creadors, com a intèrprets, com a lectors i/o com a espectadors. Aquest projecte desitja incentivar una vinculació real dels nens i joves amb l’ofici teatral, i fomentar no tan sols el respecte i l’amor pel teatre sinó també l’esperit crític en els espectadors adults del futur.

En aquesta edició, el Manlleu Actua –Teatre d’infants i joves a escena–, amplia la seva durada a dos dies (dissabte i diumenge) i inclou quatre espectacles, dues lectures dramatitzades, un dinar amb intervenció teatral i, durant aquesta setmana prèvia, activitats a les escoles de Manlleu.

Prop de 100 actrius i actors d’entre 5 i 20 anys ompliran els escenaris de la ciutat, entre els quals el rehabilitat Teatre Centre. L’accés a tots els espectacles és gratuït.

Els més petits presentaran espectacles de creació pròpia

El Manlleu Actua 2019 arrencarà dissabte a les 10 h amb 'Jeux d’enfants', una obra de teatre-dansa creada i interpretada per 36 infants i joves de la Cia. Xarxa de Torelló, que convida a fer volar la imaginació recreant els jocs d’infantesa.

L'últim espectacle de dissabte, 'Tremendus, castigats' (a les 19.30 h), és també una creació col·lectiva dels més petits de la Cia. Teatre Centre de Manlleu.

Per la seva banda, les companyies de joves que participen en el Manlleu Actua 2019 han treballat amb textos de dos autors teatrals celebrats internacionalment. Dissabte a les 12 h, l’Aula de Teatre de Mataró presentarà una versió lliure de l’obra 'Qüestió d’honor', de Lutz Hübner, autor alemany reconegut per les seves obres dirigides al públic jove. Aquest text es va inspirar en un crim real comès a Alemanya l’any 2004 i parla amb duresa de la violència de gènere i d’altres temes que preocupen avui els joves.

A les 17 h, l’Aula de Teatre de Martorell representarà l’obra 'Croades', de l’autor francès Michel Azama, en la qual es parla de l’absurditat de la guerra però també de la cara més honesta, generosa i bella de l’ésser humà.

Diumenge de lectures dramatitzades

Catalunya compta avui amb un ampli i interessant ventall d’autors i autores de teatre en actiu. En aquest context, diumenge es podran escoltar textos de dos d’aquests dramaturgs a l’Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu.

A les 10 h, alumnes de les escoles de primària de Manlleu llegiran el text 'Nassos, Nassos, Nassos', de Quim Canals. L’obra és una al·legoria de l’ascens del nazisme a Alemanya, que acosta als infants temes com el racisme, l’explotació econòmica o la dominació sobre països i cultures. A les 12 h, estudiants dels instituts locals s'endinsaran en les conseqüències de la Guerra Civil a través del text 'No parlis amb estranys', d’Helena Tornero.

Activitats prèvies a les escoles de Manlleu

A banda de l'activitat del cap de setmana, durant aquesta setmana el dramaturg català Gerard Guix està impartint un taller d’escriptura teatral per a alumnes de les escoles de Manlleu. A més, aquests dies, es realitza un intercanvi entre escoles de la ciutat de manera que cada escola representa el seu espectacle per als escolars que els visiten des d’altres centres.

En aquesta tercera edició participen per primera vegada en aquest intercanvi totes les escoles de Manlleu: Escola Pompeu Fabra, Escola Puig-Agut, Escola Vedruna Manlleu, Escola Quatre Vents i Casals Gràcia.