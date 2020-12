Cinc anys fent cultura

Qui li havia de dir a la Laura Dejuan, ara fa cinc anys, que una de les seves pensades revolucionaria més de 3.000 famílies catalanes. Aquesta filòloga clàssica, entusiasta de l’educació i la llengua i eterna aprenent de la saviesa de la vida, fa un lustre va engegar el motor d’una veritable revolució des del despatx de casa seva. Avui segueix sumant esforços i fent xarxa per mantenir ben ardent la flama de Roc en Acció, el seu popular blog.

Amb la primera maternitat, la Laura es va trobar buscant activitats per fer amb el seu fill Roc, i no sempre se’n sortia com hauria volgut. “Molt sovint -diu-, tot i disposar de grups de famílies entre els contactes, m’assabentava de les activitats culturals que es feien a Lleida i rodalia un cop ja havien passat. I vaig comprovar que a moltíssima gent li passava com a mi”.

Aquesta situació desconcertant ressonava al cap de Dejuan i se sumava a l’injust tòpic que diu que a la perifèria (i a les terres de Lleida més en concret) no s’hi fa res de cultura, i encara menys adreçat al públic infantil. “Va ser llavors quan em vaig adonar que era necessària una agenda d’activitats familiars completa i centralitzada que es pogués consultar. I, ves per on, una nit de tardor de fa cinc anys vaig decidir crear-la jo mateixa en forma de blog”, explica.

D’aquesta manera va començar a redactar el seu primer post. I des d’aquell episodi inicial, innocent i gairebé anecdòtic, ara ja acumula més de 350 entrades, milers de consultes i desenes de comentaris. Aquesta plataforma ha remarcat el fet que la ciutat de Lleida posa a disposició de les famílies una gran quantitat d’activitats culturals de tota mena, moltes gratuïtes i de gran qualitat. “M’agrada moltíssim rebre el feedback de les famílies un cop han assistit a alguna de les activitats recomanades al blog. És molt bonic ajudar-les a tenir l’oportunitat de compartir temps, de passar-s’ho genial i d’aprendre plegats”, diu Dejuan.

A L’ESCOLA I EN FAMÍLIA

Dejuan insisteix en la idea que els nens i nenes, tinguin l’edat que tinguin, no són (o no són només) els consumidors culturals del futur, sinó que ja són ara el públic del present. Anar amb l’escola als museus o participar en les activitats culturals, mediambientals i esportives és clau en la seva formació, però també cal fer aquest consum al costat de les seves les famílies, el veritable pal de paller i exemple de la seva educació. “Si no acompanyem els nens i nenes en les activitats, si no els llegim, si no ens ho veuen fer a nosaltres, no podem esperar que els vingui de gust fer-ho de grans, perquè no tindran aquest costum ni aquesta referència”, reflexiona.

A través de Roc en Acció, Dejuan ha donat veu i visibilitat a multitud de projectes lleidatans relacionats amb el món de la maternitat, l’alletament, la criança conscient o l’educació (com ara Llavors de Vincle, La Tribu Fera o Són la Pera). Tots aquests tenen el denominador comú de fer valer conceptes com la cura del medi ambient, el consum responsable, el respecte, la igualtat i la tolerància.

Així, Roc en Acció convida petits i grans a fer-se preguntes i a ser proactius, a posar-se a prova, a buscar i qüestionar, a perdre’s per les biblioteques i ludoteques municipals, a trepitjar els museus, a participar en tallers de tot tipus, a gaudir d’espectacles musicals i teatrals i, per què no?, a aixecar el dit i fer de voluntaris quan se’ns ofereix l’oportunitat de fer-ho.