Tot a punt per a una nova edició del Festivalot

El Festivalot, Festival de Música en Família de Girona, arriba a la 4a edició amb una destacada novetat: el trasllat a l’Auditori de Girona dels seus concerts i activitats. El motiu d’aquest canvi és la dimensió que ha agafat el festival, que ja s’ha convertit en un referent dels festivals familiars de Catalunya. Per a la comoditat del públic i per l’ampliació de la seva oferta, el Festivalot traslladarà els seus concerts de pagament a la Sala Montsalvatge i la Sala de Cambra i muntarà dos escenaris gratuïts davant del recinte, sota l’ombra dels plàtans de la Devesa. Les famílies que vagin al Festivalot podran assistir a una trentena de concerts i activitats relacionades ambla música en diferents escenaris a l’Auditori de Girona i la Devesa. L’objectiu del festival és que grans i petits puguin disfrutar de la música en directe i que Girona es converteixi, durant dos dies, en territori 100% musical i 100% familiar. Tots els concerts programats estan especialment pensats per als més petits (volums reduïts, formats breus, horaris diürns) i tenen l’objectiu de fer cantar, ballar i experimentar amb la música tota la família. Entre els caps de cartell del festival s'hi compten Els Catarres, Dàmaris Gelabert, Blaumut, Mishima, La Tresca i la Verdesca o Manu Guix.

El Festivalot presenta una completa programació de concerts i activitats gratuïtes

Com a novetat, el Festivalot incorpora el Festivalot Village, un espai amb 'foodtrucks', activitats i DJs que centrarà l'activitat del festival al migdia. Les famílies que ho vulguin podran quedar-se a dinar en aquest espai de la Devesa ubicat entre el Palau Firal i l'Auditori de Girona, on el dissabte 2 de juny punxaran cançons Els Amics de les Arts (promotors del festival) juntament amb Jair Domínguez. El diumenge 3 de juny la música la posarà Dídac Tomàs, de Ràdio Flaixbac, que ha preparat una sessió especial amb el nom de Flaixbac Kids.



El passeig Güell, per la seva banda, acollirà tres escenaris gratuïts, a més d'una instal·lació de jocs gegants de fusta, animació de la mà de la companyia de clowns Circ Vermut, tallers de bombolles de sabó o activitats de pintacares, entre altres atraccions que ampliaran l'oferta del Festivalot d'enguany.



Entre les actuacions gratuïtes destaquen els concerts tribut a The Beatles (dissabte) i The Rolling Stones (diumenge), una famosa rivalitat musical que centra la imatge del Festivalot 2018. Els promotors del Festivalot han anunciat també altres concerts gratuïts com el de l'animador valencià Dani Miquel; l'empordanès Mazoni; l'excantant d'Ojos de Brujo Marinah; Cesk Freixas; Ayuune Sule, un conegut artista africà, o els especialistes en públic infantil Roger Canals i Xiula.



L'èxit de les darreres edicions del festival ha fet plantejar el canvi d'ubicació

El Festivalot és, a més d’un festival de música en família, un festival de ciutat. Restaurants, hotels, botigues i equipaments de Girona hi col·laboren per complementar el programa del Festivalot amb avantatges i serveis que tenen l’objectiu de millorar l’estada de les famílies. A més, el Festivalot habilita diferents espais que inclouen zones de descans, joc, lactància, microones per escalfar el menjar dels petits o aparcaments de cotxets. Tot està pensat per a la comoditat de les famílies durant el festival.

Ja a la venda el CD solidari del Festivalot

Fins al 23 de maig es podrà comprar als quioscos el CD solidari del Festivalot amb el diari ARA. Es tracta d'un CD que recull cançons dels artistes que actuaran al Festivalot 2018 i que destina tots els seus beneficis a l'associació de pallassos d'hospital Xaropclown. L'associació gironina ha comunicat que els beneficis d'aquesta acció aniran destinats a poder obrir un nou servei a l'Hospital de Figueres.

El preu del CD als quioscos serà de 6 euros. Durant el Festivalot, els dies 2 i 3 de juny, Xaropclown tindrà un espai a la Devesa on també es podrà comprar el disc solidari.

Al CD recopilatori del Festivalot hi ha 12 cançons de Manu Guix, Els Catarres, La Tresca i la Verdesca, Mishima, Blaumut, Marinah, Mazoni, Cesk Freixas, Dani Miquel, Dàmaris Gelabert, Roger Canals i Xiula. Tots ells actuaran, al costat d'altres artistes, al Festivalot de Girona els dies 2 i 3 de juny.

El Festivalot edita cada any un CD recopilatori que va destinat a una associació o ONG que treballi amb nens i nenes. En anteriors edicions, el festival ha destinat beneficis del seu disc recopilatori a la Fundació Albert Bosch, l'Hospital Sant Joan de Déu i l'AFANOC-Casa dels Xuklis.