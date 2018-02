8 propostes per al cap de setmana

Ja tenim aquí el darrer cap de setmana de febrer. Si voleu aprofitar-lo amb la canalla, aquí teniu algunes idees:

Estrena de titelles al saT!

L'Estaquirot Teatre presenta des d'aquest cap de setmana al saT! Teatre 'La pastissera i els follets', un muntatge que mostra l'interior de l'obrador d'una pastisseria, mb sessions dissabtes i diumenges. Escenes divertides, musicals, altres més intimistes, la manipulació a vista dels entremaliats follets i la relació que estableixen amb la pastissera fan un espectacle dinàmic i atractiu tant pels més petits com pels més grans. La posada en escena està pensada per a que els nens puguin reconèixer fàcilment l'espai on es desenvolupa l'acció, l'obrador d'una pastisseria, amb tots els elements que s'hi poden trobar.

Som exploradors! al Born CCM

Per tercer any consecutiu arriba "Som exploradors!" la proposta de cinema familiar per als diumenges al matí d'El Bornet, la programació infantil i familiar d'El Born Centre Cultural. Segueixen apostant per films que apel·len a l'aventura de descobrir el món exterior però també a descobrir-se a un mateix. A partir d'històries tendres i fantàstiques, que s'alimenten de contes, llegendes i llibres. Històries que trenquen amb els esquemes preestablerts i que ens faran volar la imaginació de tota la família. Per aquest diumenge, el film escollit és 'La vida d’en Carbassó'. En català. Recomanada a partir de 8 anys.

Aula d'educació ambiental

Aquest diumenge d'inaugura al Parc del Pi Gros de Sant Vicenç dels Horts la segona aula d'educació ambiental al Baix Llobregat. Aquestes aules són espais de suport a les activitats educatives i lúdiques de caire ambiental adreçades a les escoles, famílies i públic en general.La jornada consistirà en diverses activitats adreçades al públic de totes les edats, entre les quals la visualització del vídeo 'Variabilitat de les formes de vida'; projectes educatius relacionats amb ocells i insectes que s'estan portant a terme al parc; una visita a l'exposició 'Vida al teu entorn' sobre la fauna del riu Llobregat; activitats de la Jugatecambiental o un itinerari guiat per experts que mostrarà els valors de l'ecosistema del Parc del Pi Gros.

Treballem la memòria!

Al Museu del Gas de Sabadell, en el marc de les seves activitats familiars, aquest cap de setmana han preparat el taller 'Menja cues de pansa', diumenge a les 11:30h. Els participants podran dissenyar un joc de memòria per aprendre bones pràctiques en l’ús de les energies.

Un dia de cine a Tàrrega

La proposta 'Un dia de festa' arriba a Tàrrega aquest diumenge, a partir de les 12h. Una jornada de cinema familiar, música, teatre i festa. Músics i animadors esperen els infants i les famílies a la porta del cinema i els inviten a gaudir de la festa. Un cop dins la sala, els infants gaudiran d’una selecció de pel·lícules presentades i acompanyades de música, màgia, titelles i jocs. En acabar les projeccions, la banda de música ens acomiadarà i ens acompanyarà a la sortida. El cinema es decorarà per a l’ocasió amb figures dels diferents personatges de la pel·lícula i, mentre la música sona, els infants podran fer diferents activitats alhora que comenten la jugada. Activitat recomanada a partir de 3 anys.

Taller de ioga

L'Institut de la Infància organitza per aquest dissabte, de 10 a 18h, un taller titulat 'Ioga a l'educació: cos, ment i emocions', una propsta vivencial a cparrec de Dolors Garcia Debesa. Cal inscripció prèvia.

Taller per a nadons

Diumenge, a partir de les 11:30h, al Museu Pau Casals, la proposta és un taller per a nadons sota el títol "Les aventures del violoncel". Taller familiar per a nens i nenes fins a 3 anys acompanyats d'un adult. Un viatge sonor i lúdic on cantareu, ballareu i coneixereu millor l'instrument més bonic del món, el violoncel! Una proposta musical per a tota la família! Hi ha de participar un adult per nadó o infant. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia trucant al 977.684276 o bé enviant un c/e a museu@paucasals.org

Sessió de contacontes a La Central

La llibreria La Central del carrer Mallorca de Barcelona proposa per demà dissabte una sessió de contacontes. La cita és a partir de les 12h i la proposta és 'Se me ha quedado un cuento enredado en la lengua', a càrrec de Paula Pascual i Paula Cueto. Un espectacle que busca estimular la imaginació i la creativitat de la canalla partint d'objectes i situacions quotidianes que transformen en fantàstiques.