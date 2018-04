8 propostes per al cap de setmana

Se'ns anuncia un dissabte plujós en moltes comarques catalanes i més sol per diumenge, però que això no sigui excusa per no sortir i gaudir del cap de setmana amb la canalla! Aquí teniu algunes idees.

Andorra Kids' Film Festival

Aquest cap de setmana es tanca una nova edició de l'Andorra Kids' Film Festival, el festival internacional de cinema infantil d’Andorra. Els caps de setmana estan dedicats al públic familiar, amb cinema, activitats i tallers per a gaudir en família. Proposen un lloc de trobada intergeneracional, en el qual es projectaran pel·lícules amb premis internacionals, cinema concert, concerts per a famílies modernes… Podeu consultar la programació prevista aquí

Festa del Cor a Port Aventura

Demà dissabte se celebrarà la cinquena edició de la Festa del Cor a PortAventura World, una jornada que té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels infants de Catalunya. La Fundació SHE - Obra Social La Caixa treballa perquè els infants i joves tinguin la capacitat d’actuar positivament sobre la seva salut per prevenir malalties cardiovasculars en l’edat adulta. Els diners recaptats el dia de la festa els destinaran al Programa SI! que es du a terme a les escoles. Per la seva banda, la Fundació CorAvant d’infants amb problemes de cor destinarà els diners de la festa a garantir la continuïtat dels serveis d’atenció psicosocial que realitza amb infants i joves amb cardiopatia congènita i les seves famílies.

Contes per a nenes rebels

Aquest dissabte, a les 17 h, l'activitat infantil 'Contes per a nenes rebels' arriba al Museu del Disseny. Aquesta sessió de narració de contes està dedicada a les dones dissenyadores com Asunción Bastida, dissenyadora de moda d'alta costura, o la ceramista barcelonina Madola, que estarà present en aquesta activitat. Edat recomanada: a partir de 7 anys.

Festival SECO al Poble-sec

El Festival SECO 2018 de música i arts escèniques celebrarà una gran festa popular als jardins de les Tres Xemeneies aquest diumenge per viure en família. S'ha previst un àpat popular i espectacles de dansa i música en directe que es reafirma en la vocació de dinamitzar el barri del Poble-sec promovent els artistes locals i convidant-ne d'internacionals per gaudir-ne de manera col·lectiva i en família.

Espectacle familiar a la Casa Elizalde