7 propostes per al cap de setmana

Sembla que tindrem un cap de setmana amb prou bon temps així que aprofiteu per gaudir-ne al màxim amb la canalla! Aquí teniu algunes idees.

Un dia de festa

Diumenge (12h) als cinemes d'Alpicat, a Lleida, nova sessió d'Un Dia de Festa. Un matí de cinema familiar, música, teatre i festa. Una oferta cultural que presenta una nova manera d’anar al cinema amb els infants. Músics i animadors esperen els infants i les famílies a la porta del cinema i els conviden a gaudir de la festa. Un cop dins la sala, els infants gaudiran d’una selecció de pel·lícules presentades i acompanyades de música, màgia, titelles i jocs. En acabar les projeccions, la banda de música us acomiadarà i us acompanyarà a la sortida.El cinema es decorarà per a l’ocasió amb figures dels diferents personatges de la pel·lícula i, mentre la música sona, els infants podran fer diferents activitats alhora que comenten la jugada. Activitat recomanada a partir de 3 anys.

Les Princesesbarbudes a Les Franqueses

Dissabte (18h), arriben a Les Franqueses del Vallès les 2Princesesbarbudes amb el seu espectacle 'Sempre de vacances'. Un concert amb instruments de joguina i ritmes pop on 2princesesbarbudes us explicaran la vida de les orenetes a través d’11 cançons de composició pròpia que parlen de com fan el niu, de què mengen, de la seva criança, dels viatges, del vestuari, del cant i dels seus somnis. Espectacle per a tots els públics.

Calçotada familiar al Poble Espanyol

El Poble Espanyol proposa una jornada de calçotada i cultura popular per a totes les edats. La cita és demà dissabte, amb una jornada on les tradicions catalanes tindran un gran protagonisme. La trobada començarà amb la plantada de gegants de diferents colles a l'entrada del recinte. Un cop a la Plaça Major, es presentaran els gegants, gegantons i capgrossos presents. La programació cultural es completarà amb una cercavila, tallers per a nens i adults, exhibició de sardanes, castells i ball de bastons.

Estrena de 'El llibre de la selva'

Dissabte (17h) s'estrena al Teatre Gaudí 'El llibre de la selva', un conte musical per a tota la família. En Mowgli és un nen que s’ha criat a la selva en companyia dels llops i altres animals salvatges. Quan Shere Kan, el tigre més malvat de la jungla, s’assabenta de la seva presència, es proposa matar-lo, donat l’odi profund que sent per l’espècie humana. La pantera negra, Bagheera, decideix protegir-lo portant-lo al poblat dels homes, però Baloo, un ós que es farà amic d’en Mowgli, s’enfronta a Bagheera pensant que ell el podrà protegir del tigre. Mowgli ha de decidir entre quedar-se amb la seva família de la selva o anar a viure amb els seus congèneres humans… Dissabte a les 17:00h. Diumenge a les 12:00h

Descobrir la música amb l'Arc de Sant Martí

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus Cooperativa us convida a l’activitat "Música per a tothom amb Joan Capafons: 'Partitures de l'Arc de Sant Martí'". La sesssió serà demà a partir de les 12h. a l'Abacus delMercat d'Hostafrancs. Una activitat gratuïtat i per a la qual no cal inscripció prèvia, on la canalla cantarà, ballarà i farà percussió per passar una estona agradable fent música en família, tot seguint el llibre d’en Joan Capafons: 'Partitures de l’arc de Sant Martí'. Edat recomanada: De 3 a 8 anys.

Estrena de 'El Grúfal'

Avui arriba als cinemes 'El Grúfal', una nova producció de Rita&Luca Films. Un gran clàssic de la literatura infantil, que s'ha adaptat al cinema amb gran èxit. Tant 'El Grúfal' com 'La Grufaleta', els dos curts que formen la sessió, han aconseguit el reconeixement del públic infantil i professional i sumen més de deu milions d’espectadors. Després d’uns anys des de la seva producció, per fi podrem gaudir d’El Grúfal en català i en pantalla gran a diverses sales de Catalunya; una pel·lícula que anima els més petits a viure aventures fent servir l’enginy, la perseverança i la valentia.

Pinocho arriba a Terrassa

Aquest cap de setmana arriba una nova aventura musical al Centre Cultural Terrassa amb 'Pinocho'. L’entranyable història del ninot de fusta es podrà veure aquest diumenge a les 17h, un espectacle creat per Trencadís Produccions, que compta amb un elenc d’actrius i actors formats majoritàriament a l’escola d’Art Dramàtic de València. L’afany per descobrir món i la curiositat de Pinotxo per tot allò que l’envolta farà viure als més petits tota mena de peripècies: viatjaran al teatre d’Stromboli, a la fira, al fons del mar i fins i tot a l’estómac d’una balena. El musical compta també amb els amics de Pinotxo: el vell artesà Gepetto, el grill Pepet i la Fada dels Cabells Blaus, i haurà d’esquivar les trampes del gat i la guineu.