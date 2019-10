Lepidòpters a la panxa

Has tingut mai una sensació com de pessigolleig agradable a la panxa? D’això se’n diu “tenir papallones a l’estómac”, i descriu aquell moment d’emoció que sentim abans de trobar-nos amb la persona que ens agrada. Es considera que l’estómac i el cervell, que és qui processa les emocions, estan connectats, i per això sentim aquesta mena de formigueig no del tot desagradable. I és per això també que hi ha persones que, quan s’enamoren, perden la gana.

Did you know? Butterflies in your stomach are due to the ‘love hormone’, which is also known as oxytocin

El cor, a tota màquina

El cor és el símbol universal de l’amor, perquè es considera que és on hi ha les emocions. Quan veus la persona que t’agrada, sents que el cor se t’accelera. És un fet comprovat: el nostre cor, que normalment batega a unes 60 pulsacions per minut, es dispara quan ens emocionem per la presència d’aquella persona especial.

La boca, sense saliva

La boca també ens pot jugar alguna mala passada. La sensació de boca seca és pròpia dels estats d’emoció intensa, i també la dificultat temporal per articular les paraules: sembla que, per uns instants, només podem parlar quequejant.

Better than chocolate Being in love makes people feel optimistic and energetic

D’on surten totes les ordres?

Totes aquestes petites alteracions tenen el seu origen en un mateix lloc: el nostre cervell. Actua com un gran ordinador central fent que s’alliberin substàncies químiques, com l’adrenalina o l’oxitocina, que ens provoquen eufòria, i que tenen un efecte incontrolable per tot el cos. És la química de l’amor.