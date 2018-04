Paper o digital?

Un invent del segle XXI

Els lectors de llibres electrònics, com l’Amazon Kindle, i els llibres en format digital són un invent d’aquest segle. Els primers es van començar a fer populars durant la primera dècada del 2000.

e-què?

¿Saps què és un e-book? ¿I un e-reader? No són el mateix. L’ e-book o llibre digital és el text que llegim. L’ e-reader o lector digital és l’aparell que fem servir per llegir-lo. Però sovint fem servir el terme e-book per parlar de totes dues coses.

Did you know? e-Books can be interactive. Many of them include video, audio, animations and links

Amics o enemics?

Al final s’ha demostrat que un tipus de lectura no exclou l’altre. Que ens agradin els llibres de paper no vol dir que no ens agradin també els e-books, perquè també tenen avantatges. ¿Sabies que quan es va inventar la televisió molts van pronosticar que la ràdio desapareixeria? I avui no sabríem viure sense l’una o l’altra, oi?

I ara, qui voldrà paper?

Això és el que van pensar moltes persones quan va aparèixer l’ e-book. Semblava un invent que havia de revolucionar el món de la lectura: el lector digital és lleuger, ocupa poc espai i permet emmagatzemar molts llibres. Al final, però, s’ha vist que als lectors encara ens agrada llegir llibres de paper.

Choose your device You can read e-books on a computer, a phone or a tablet

Per què el paper no va desaparèixer?

Perquè els llibres de paper ens donen unes coses que els e-books no tenen. Els podem tocar, olorar i col·leccionar. A més, amb els e-books perdem el plaer d’anar a la llibreria a triar i remenar. I els llibres impresos no necessiten bateria!