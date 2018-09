Què diu la llei de Murphy?

Segons aquesta llei, “si una cosa pot sortir malament, sortirà malament”. L’exemple més famós d’aquesta llei és el de la torrada: segons Murphy, si tens una torrada untada i et cau, segur que la cara de la mantega quedarà tocant el terra. Un altre postulat assegura que, si el cel està ennuvolat i agafes el paraigua, segur que no plou, però si te’l descuides, caurà un bon xàfec.

Què més diu?

La llei de Murphy té molts més postulats, perquè la gent n’hi ha anat afegint. Per exemple: si busques alguna cosa i no la trobes, segur que l’acabaràs trobant al primer lloc on has mirat. O bé que, si ha de ploure, ho farà just després d’estendre la roba o de netejar el cotxe.

Lost and found According to Murphy’s Law, you never find a lost article until you replace it

Qui és Murphy?

Edward Aloysius Murphy era un enginyer espacial nord-americà. Va formular aquesta llei l’any 1949, després de comprovar que una persona que treballava per a ell no havia fet la feina correctament. Va arribar a la conclusió que, si hi ha alguna manera que les coses no surtin bé, llavors no sortiran bé.

Una bona excusa

En realitat, la llei de Murphy ens va molt bé per justificar que ens hem despistat, que som una mica pocatraça o que no hem sigut gaire previsors. Però a la vegada també és una manera de prendre’s la vida amb sentit de l’humor i riure’s de les petites desgràcies quotidianes.

Pessimistic or realistic? Murphy’s Law is both a pessimistic view and a word of caution

És certa?

Per comprovar-ho, hi ha persones que s’han dedicat a tirar torrades untades i comptar quantes vegades cauen per la part de la mantega. Però el cert és que aquesta teoria es basa en el fet que les persones sovint recordem més els fets negatius que els positius. És a dir, que si una torrada et cau tres vegades, segurament recordaràs només la que va caure i va quedar la mantega tocant el terra.