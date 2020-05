Com introduir la canalla al món de Ghibli

El meu veí Totoro

A PARTIR DE 3 ANYS

Els més petits de casa quedaran fascinats per les criatures màgiques que poblen aquest film, com els conillets de la pols, el gatbus i, per descomptat, el Totoro. Quan es facin més grans s’adonaran que aquest món és un refugi imaginat per les protagonistes. El film és una oda a la imaginació infantil i l’amor per la natura.

La Ponyo al penya-segat

A PARTIR DE 4 ANYS

El Sosuke i la Ponyo es fan amics immediatament, com només podrien fer-ho dos nens de quatre anys. Però ell és humà i ella un peix, i això podria complicar les coses. Explicant els seus esforços per no ser separats, el film capgira el clàssic La sireneta i alhora deixa caure un missatge ecologista.

Kiki, l’aprenent de bruixa

A PARTIR DE 5 ANYS

La protagonista és una jove bruixa que intenta fer-se un nom com a missatgera en una ciutat nova on el repte és poder valdre’s per si sola. Així doncs, una heroïna forta a l’estil Ghibli: tot i que en cert moment perd la confiança en si mateixa, aconsegueix recuperar-la i és ella qui acaba salvant el seu amic, i no al revés.

Arrietty i el món dels remenuts

A PARTIR DE 6 ANYS

Aquest film explica la història d’una família diminuta que viu en una casa sense que els seus habitants ho sàpiguen. Arriba un moment en què els descobreixen i aleshores comencen una sèrie de persecucions i converses, a través de les quals la pel·lícula reflexiona sobre com veiem la figura de l’altre i celebra valors com l’empatia.

El castell ambulant

A PARTIR DE 7 ANYS

Una maledicció converteix la protagonista d’aquesta història en una senyora gran. En l’intent de recuperar la seva forma real, coneixerà un bruixot i acabarà trobant-se al bell mig d’una guerra en un film molt imaginatiu i amb un missatge pacifista molt evident, fruit de l’oposició de Hayao Miyazaki a la Guerra de l’Iraq.

El viatge de Chihiro

A PARTIR DE 8 ANYS

Un film d’imaginació desbordant que parla sobre el pas de la infantesa a la vida adulta. Ens explica la història de la Chihiro, que -després de veure els seus pares convertits en porcs i que li prenguin el nom- haurà d’aprendre a sobreviure al món dels esperits amb una nova identitat. L’única que ha guanyat un Oscar, l’any 2003.

Porco rosso

A PARTIR DE 9 ANYS

“Millor ser un porc que un feixista”. Aquesta memorable frase és la que millor resumeix l’esperit d’una pel·lícula protagonitzada per un exaviador amb cos de porc a causa d’una maledicció. Un film que combina magistralment acció, humor, l’amor de Miyazaki pel món de l’aviació i un rebuig ferm als totalitarismes.

El conte de la princesa Kaguya

A PARTIR DE 10 ANYS

Un film que ens explica la història de la Kaguya, a qui les millors intencions del seu pare adoptiu acaben forçant a ser princesa i assumir una vida d’aparences que no vol. És una pel·lícula preciosa que està basada en un conte tradicional japonès, i va ser l’última dirigida per Isao Takahata, cofundador de l’estudi, que va morir el 2018.

La princesa Mononoke

A PARTIR D’11 ANYS

La Mononoke és, sens dubte, l’heroïna més salvatge de Studio Ghibli. La Mononoke s’encarrega de defensar el bosc de les agressions dels humans en un film ple d’éssers extraordinaris, escenes d’acció violenta i un missatge ecologista similar al de Nausicaä a la Vall del Vent (també molt recomanable per a aquesta edat).

La tomba de les lluernes

A PARTIR DE 12 ANYS

Ja us aviso que serà un dels films més tristos que haureu vist mai, així que assegureu-vos que les criatures tenen la maduresa suficient abans de veure aquesta obra mestra d’Isao Takahata. La pel·lícula ens explica la història, gens fàcil, de dos germans que malden per sobreviure durant l’infern que va ser la Segona Guerra Mundial.