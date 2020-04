I si explorem casa nostra?

Perquè els infants passin millor el confinament, Lourdes Campuzano, autora de les guies familiars Explorem Barcelona i Explorem Girona (Ed. Mediterrània), ha ideat una adaptació de les seves guies per a infants i ha escrit !Explora tu casa!, un quadern d'explorador que anima els infants a redescobrir casa seva fent diferents activitats en forma de missions. És de temps de vacances i d'anar a explorar indrets nous però, ja que no podem sortir, per què no explorem casa nostra?

Explora tu casa! proposa als nens explorar casa com els antics exploradors, afrontant i superant missions molt diferents que els permetran aprendre jugant. I jugant, complint missions, aniran acumulant els punts necessaris per convertir-se en un Súper-Meha-Híper-Explorador. Per fer realitat aquest projecte, Campuzano ha comptat amb l'ajuda de Santi Porta, un dissenyador català que viu a Alemanya.

Entre altres coses, la guia convida les criatures a explorar la seva habitació i aprofitar-ho per endreçar l'armari, recórrer la cuina a fons i aprendre a posar una rentadora o a explorar el carrer des del balcó i descobrir els veïns "més animals".

La guia està disponible aquí en castellà. Pròximament hi haurà la versió en català.