Estem d'estrena! Nou disc d'Ambauka

Aquest divendres es posa a la venda la versió digital del disc De cap per avall, el tercer disc d'Ambauka, un grup de música familiar que neix el 2008 a l’Esplai l’Agrupa de Molins de Rei, quan uns quants monitors van decidir formar un grup d’animació per celebrar la Festa de la Primavera. Després d'aquella primera exitosa actuació, el 2009 la formació es consolida sota el nom d’Ambaükatunàbia, i des de l'inici el grup destaca per la seva aposta pels espectacles familiars de qualitat i la música en directe.

Amb dos discos sota el braç (Mira com sona, 2010, i Tal dia farà un any, 2014) i èxits com La llegenda de sant Jordi o L’energia de l’esplai, ara, ja amb el nom d'Ambauka, publiquen el seu tercer treball discogràfic, De cap per avall (Microscopi 2019), que tocaran en directe pels escenaris de tot el país durant l'any que ve.

El disc inclou 14 cançons cuinades amb amor, esperit crític i a foc lent, i col·laboracions com Cesk Freixas, Roba Estesa, Arnau Tordera o El Pot Petit, en un treball que suposa un gran pas endavant en la trajectòria d'Ambauka. Les col·laboracions (per ordre d’aparició) són:

El Pot Petit: veus (Helena Bagué i Siddartha Vargas) a Contents

Roba Estesa: veu (Gemma Polo), violí (Clàudia García-Albea) i acordió diatònic (Clara Colom) a Siguis com siguis

Júlia Gorina: veu a M'ha caigut una dent

Mònica Usart: veu a Gota d'aigua

Cesk Freixas: veu a Tic-tac

Arnau Tordera: veu i guitarra elèctrica a Quins disbarats!

Grallioli i Band The Marxa: gralles, trompeta (Artur Martínez) i trombó (Eloi Canyelles) a És carnaval i tot s'hi val

Coral Clau de Sol de Matadepera: veus a Bon profit! i Embarbussaments.

Contents (Ambauka amb El Pot Petit)

L'estrena en directe del nou disc, que es podrà comprar en suport físic a partir del 9 de desembre, tindrà lloc el diumenge 15 de desembre al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona. En aquest espectacle-concert, amb direcció escènica de Roger Cònsul, Ambauka estrenarà la formació de 7 músics amb Gerard Araiz a la guitarra i Pere Ferré al trombó, que se sumen a la formació habitual: Maria Cirici (veu), Magí Canyelles (veu, tenora, gralles, saxos i flautes de bec), Josep Miquel Janés (guitarres), Fidel Cano (veu i baix) i Cesc Valverde (bateria i guitarra elèctrica).