Què és?

El gel és aigua congelada. L’aigua dolça es congela a 0 graus, i passa de l’estat líquid al sòlid, convertida en gel.

Els esports de gel

Hi ha força esports que es practiquen sobre el gel. El patinatge i l’hoquei són els més populars, però no els únics. També hi ha el cúrling, en què es fan lliscar pedres de 19 kg sobre el gel, o el luge, una cursa en pista de gel en què els esportistes van estirats sobre un trineu. Fins i tot hi ha una modalitat de busseig que es fa sota grans capes d’aigua glaçada.

Did you know? The largest ice mass on Earth is the Antarctic ice sheet.

Quan no hi havia neveres

Fa cent anys, a les cases no hi havia neveres, perquè tot i que ja s’havien inventat eren un electrodomèstic molt car i el podien tenir molt poques persones. Per conservar els aliments les famílies tenien una mena d’armariets que omplien de gel, i d’aquesta manera el menjar no es feia malbé. L’inconvenient era que calia anar comprar el gel a mesura que s’anava fonent.

The largest reservoir Glaciers store about three-quarters of the Earth’s fresh water.

Palaus de gel

Amb el gel també es pot fer art. A la Xina hi ha una localitat anomenada Harbin on cada any, al mes de gener, s’hi celebra un espectacular festival de figures de gel. Allà les temperatures no superen el 15 graus, i el vent que els arriba de Sibèria ajuda a conservar les figures. Busca’n les imatges a internet i segur que et quedes glaçat!