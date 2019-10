Plans per fer en família

Ja tenim aquí el primer cap de setmana d'octubre, que arriba carregat de propostes per sortir de casa i aprofitar-lo amb la canalla. Aquí teniu algunes idees.

Cap de setmana ibèric

Dissabte i diumenge se celebra el 19è Cap de Setmana Ibèric. Els 25 jaciments ibèrics de Catalunya us obriran les portes perquè pugueu participar en més de 100 activitats gratuïtes: visites guiades i teatralitzades, tallers d'experimentació, reconstruccions històriques, tastos de menjar... Us hi esperen tallers, jocs, visites teatralitzades i moltes activitats més perquè gaudiu de la cultura ibèrica i conegueu com vivien els ibers a les seves cases. Més informació aquí.

25a Gran Festa del Cor

Diumenge, al Parc d’Atraccions del Tibidabo se celebrarà la 25a Gran Festa del Cor en suport als infants i joves amb problemes de cor des del naixement. Els beneficis de la festa es destinaran als serveis d’atenció psicosocial que l’AACIC CorAvant ofereix a aquests infants i les seves famílies. Sota el lema 'Ahir, avui i sempre, junts amb cada batec' es donarà visibilitat a totes les persones que en els 25 anys de vida d’AACIC han treballat i col·laborat activament amb l’entitat: metges i personal sanitari, famílies, adults i joves amb cardiopatia congènita, voluntaris, Generalitat, ajuntaments, diputacions, empreses i tercer sector, entre d’altres.

Teatre familiar a Sort

Dissabte, a les 13 h, al Parc del Riuet (escenari 3) de Sort, al Festival Lo Llumener, hi podreu veure 'Teatre Arrossegat de Catalunya', de la companyia Teatre Nu. La companyia del 'Teatre Arrossegat de Catalunya' es desplaça de poble en poble representant damunt del seu escenari mòbil el seu extens repertori d’obres de teatre, llegendes, contes i altres històries. Per a tots els públics. Gratuït.

Jornada solidària al Circuit de Barcelona-Catalunya

Aquest dissabte se celebra la XII Jornada AECC & Circuit de Barcelona-Catalunya. Es tracta d'una jornada lúdica i social que vol allunyar els nens malalts de càncer i les seves famílies del seu dia a dia a l'hospital perquè puguin viure l'experiència de convertir-se en copilots de cotxes d'alta gamma i sentir l'emoció de córrer en un dels circuits més emblemàtics del món. Alguns dels cotxes més rellevants hi haurà Ferrari, Tesla, Mustang, Porsche, Lamborghini, Jaguar, Lotus, Subaru, el Cotxe Fantàstic i un taxi de Nova York.

Estrena de teatre

A l'Aquitània Teatre estrenen nou espectacle familiar. Es tracta de 'Somnis', que es podrà veure fins al 27 d'octubre. Susan Monroe porta més de 30 anys sense trepitjar un escenari. Una lesió greu en un peu l'hi ha impedit. No hi ha cap dia que no somiï amb tornar a l’espectacle. Somnis plens d’acrobàcies, cançons, balls i, sobretot, jocs infantils. I és que la Susan, per sobre de tot, adora els nens. ¿Voleu somiar amb ella? L’espectacle ha de continuar. Dissabte a les 16.30 h i diumenge a les 12 h.

Activitats familiars a la Casa Coll i Regàs

La Casa Coll i Regàs de Mataró organitza per a aquest diumenge dos nous tallers familiars. La primera proposta (11 h) és 'Una casa de sorpreses', visita dinamitzada per a infants de 2 a 5 anys i les seves famílies. La Casa Coll i Regàs esdevé l'escenari per experimentar, explorar i aprendre de manera lúdica i curiosa. Amb l'expressió corporal i sensorial i el llenguatge plàstic i musical acompanya els infants d'entre 2 i 5 anys i les seves famílies a participar en una casa plena de sorpreses! La segona proposta (12 h) és 'Materialitz'art', visita guiada i taller familiar. Amb aquesta visita familiar coneixereu la Casa Coll i Regàs, aprendreu què va motivar-ne el disseny i la construcció, qui en van ser els propietaris i els materials i les tècniques que hi trobareu. La visita acabarà en un taller de creació d'obres d'inspiració modernista a partir de les noves formes de producció, com les impressions en 3-D. Més informació i reserves: https://www.casacolliregas.cat/visites/

Activitat a la natura

En el marc del cicle d'activitats als parcs, rius i platges que organitza l'AMB, aquest cap de setmana hi ha una doble proposta. Dissabte us conviden a celebrar el Dia Mundial dels Ocells a l’estany de la Murtra, entre Gavà i Viladecans. Es farà una visita guiada i taller, de 10 a 13 h, pensada per al públic familiar (infants a partir de 6 anys). Diumenge, la cita és al Jardí Botànic de Barcelona, amb l'activitat 'La piuladissa de la tardor. Observem ocells al Botànic'. De 10 a 12 h. Visita guiada per al públic familiar (infants a partir de 7 anys).

El Pot Petit a Girona

Diumenge, a les 12 h arriba a l’Auditori de Girona l'espectacle '10 anys d’El Pot Petit'. El grup gironí El Pot Petit actua al Festival Temporada Alta de Girona i fa una repassada a les cançons dels seus últims 10 anys de trajectòria, amb temes com 'Els pirates', 'El lleó vergonyós', 'El cuc poruc' i 'El rock de la formiga'. Noves versions, nou vestuari, música, teatre i un raconet de dins d'El Pot Petit! Per a tots els públics.

Maker Faire Barcelona 2019