Es busquen exploradors

Aquest cap de setmana (30 i 31 de maig), arriba una edició virtual del Bioblitz Metropolità que s'adapta a les mesures derivades de l'estat d'alarma causat pel covid‑19. Es tracta de la tercera edició d'aquesta jornada de ciència ciutadana que pretén potenciar la participació ciutadana a través de les xarxes socials per fer censos de biodiversitat.

L'AMB anima la gent a penjar fotografies a les xarxes socials de diferents espècies de flora i fauna que observin quan passegin pels parcs i platges metropolitans en les franges horàries corresponents i seguint les mesures de seguretat i sanitàries indicades per les autoritats competents. Els participants hauran de publicar la fotografia al seu perfil de Twitter o Instagram, etiquetar-hi el perfil @parcsplatgesAMB, fer servir els hashtags #BioblitzMetropolità20 i #CiènciaCiutadana, i indicar en quin parc o platja s'ha fet l'observació en qüestió i el nom de l'espècie, si es coneix.

A mesura que la gent vagi publicant les imatges de la biodiversitat urbana, l'AMB anirà donant resposta als missatges i indicarà a quina espècie pertanyen els exemplars de les fotografies rebudes, amb la col·laboració de científics experts en els diferents grups d'organismes.

En aquesta línia, de l'1 al 4 de juny els participants tindran l'oportunitat d'interaccionar en directe amb els col·laboradors a través de l'Instagram @parcsplatgesamb i comentar els resultats de totes les espècies rebudes. Concretament, d'ocells, amb Xavier Riera, de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO); de papallones, amb Andreu Ubach, del Museu de Granollers; de làmines d'aigua, amb Sergi Garcia, de Galanthus, i de botànica, amb Àngel Arroyes, del Centre Mediambiental l'Arrel. Aquests experts explicaran diferents curiositats i singularitats de tota la flora i fauna identificada pels participants.

A més, el divendres 5 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, es farà una sessió de cloenda a través del mateix compte d'Instagram, que conduirà Cori Calero, periodista de TV3 especialitzada en temes de medi ambient.

Totes les dades obtingudes durant el cap de setmana d'exploració es bolcaran, després, a les plataformes Ornitho i Ocells dels Jardins, de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO), i també quedaran recollides al Visor de Fauna de la web de l'AMB.

Els resultats obtinguts també s'utilitzaran per a la gestió integral dels espais públics metropolitans, ja que serveixen com a indicadors per planificar diferents accions, com ara el manteniment dels prats florits, la instal·lació de caixes niu o l'evolució dels sistemes dunars.