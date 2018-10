Què fem aquest cap de setmana?

Primer cap de setmana d'octubre a punt i arriba carregat de propostes xules perquè sortiu de casa amb la canalla! Aquí van algunes idees.

Torna el festival Petits Camaleons

El festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 7a edició a Sant Cugat del Vallès. En total 37 grups conformen un cartell encapçalat per Jarabe de Palo, Els Catarres, Ramon Mirabet, Buhos, Quimi Portet, Obeses i El Petit de Cal Eril, que sota la direcció artística d'Albert Puig (No Són Hores) conformen una fórmula de festival únic en la seva espècie. Avui, divendres, Ramon Mirabet farà el concert inaugural, destinat al públic adult però on nens i nenes també seran benvinguts, a les 21 h al Teatre-Auditori. El festival es desenvolupa en nou escenaris concentrats a l'àrea del Teatre-Auditori Sant Cugat i els seus voltants: amb el mateix Teatre-Auditori, les carpes Raluy i Arborètum, l'escola de música Victòria dels Àngels, el Conservatori de Sant Cugat, la Carpa Solidària –on les ONG que treballen amb infants podran mostrar la seva feina– i el Jardí dels Camaleons –on es programaran espectacles d'arts escèniques i música–. Petits Camaleons compta amb una extensa oferta d'activitats paral·leles, com la zona de signatures i rodes de premsa exclusives per a nenes i nens; àrees comercials i de restauració i 'food trucks', concerts per a nadons, concurs de nous talents i la batucada que marca l'inici de la jornada, la pausa del migdia i la finalització de les activitats. També hi ha espai per al descans amb el Chill-Out Ikea Family, per a l'experimentació i les descobertes a l'espai Creactivity Cosmocaixa i l'àrea de jocs. Un esdeveniment únic dedicat a nens i nenes de 0 a 14 anys.

Diada Modernista a Cardedeu

Un any més, el MATBC volen recordar el final de l'estiueig amb una Diada Modernista. Des de Cardedeu us proposen dos dies plens d'activitats, teatre, música, jocs per a tota la família i un itinerari guiat acompanyat de petites escenificacions teatrals, pels jardins i les cases d'estiueig del Cardedeu de finals del segle XIX i principis del XX. Una oportunitat per viure l'experiència de l'estiueig de principis del segle XX. Per demà, dissabte, per exemple, la proposta és una trobada amb jocs i circ per a grans i petits al Parc dels Pinetons. Diumenge, a partir de les 10 del matí i durant tot el dia a la plaça de Sant Joan, parades de brocanters, botigues obertes amb aparadors d'època, danses i músiques d'abans, teatre i moltes coses més!

20 anys de la Tresca

La Tresca i la Verdesca celebren aquest diumenge a Badalona el seu 20è aniversari. La festa tindrà un caràcter festiu i participatiu, i comptarà amb la presència de companyies i entitats amigues i amistats que el grup ha anat teixint durant aquestes dues dècades dedicades a la música i l'animació. Hi haurà actuacions musicals, titelles, teatre, tallers, jocs... que s'aniran succeint durant tot el dia a la Rambla de Badalona (Roca i Pi). L'entrada és gratuïta.

'El llibre de la selva' al Poliorama

Després de l’èxit que va suposar la representació d''El llibre de la selva'al Teatre Sant Vicenç de Sabadell durant la temporada 17/18, aquest cap de setmana aterra al Teatre Poliorama de Barcelona, on es podrà veure els dies 7, 14, 21 i 28 d'octubre (12 h). És la història del Mowgli, un nen amb esperit lliure i aventurer i amb uns ideals contraris als de la seva família salvatge. Per això decideix emprendre una vida esbojarrada juntament amb el seu gran amic Baloo. En aquest camí es trobarà entrebancs que s’interposaran en aquesta gran aventura i que canviaran el transcurs de la seva vida. Zoom

Cap de Setmana Ibèric

Arriba el 18è Cap de Setmana Ibèric, amb més de 90 activitats gratuïtes en 24 jaciments. Sabeu qui són els ibers? On vivien o què menjaven? Si ho voleu esbrinar, no us perdeu aquest cap de setmana el 18è Cap de Setmana Ibèric. 24 jaciments d'arreu de Catalunya han organitzat prop de 100 d'activitats gratuïtes per descobrir la cultura ibera de la mà d'alguns dels millors arqueòlegs del país. Podreu acostar-vos als ibers d'una manera divertida a través de reconstruccions històriques, tallers, visites teatralitzades, tasts gastronòmics... L'edició d'enguany gira entorn de la gestió de l'aigua: quin era el seu consum d'aigua, com l'emmagatzemaven, les infraestructures que construïen per recollir-la, canalitzar-la, evacuar-la... Els ibers us esperen!

Fira Medieval al Poble Espanyol

Des d'avui fins diumenge el Poble Espanyol de Barcelona s'omplirà de tendals, escuts heràldics, armadures i els personatges típics de l'Edat Mitjana. La quarta edició de la Fira Medieval arriba amb nombroses activitats, espectacles i tallers per a nens i adults. D'entre la variada programació destaca el gran mercat, les atraccions medievals, els tallers d'artesania, un campament medieval i espectacles de titelles. Un munt d'activitats perquè nens i adults coneguin com es vivia a l'Edat Mitjana. Tampoc no hi faltaran espectacles itinerants que s'aniran succeint en diversos horaris, com aparicions puntuals de cavallers pel mercat i músics que amenitzaran els tres dies de fira amb instruments de l'època. A més, enguany la Fira rebrà visites molt especials: un entranyable i engrescat camell amb el seu seguit de músics, un cavaller medieval amb un petit drac, un espectacular drac de 4 metres que emet sons i fa moviments reals... I per fer-ho encara més màgic i fantàstic, dos dels personatges més emblemàtics de 'Joc de trons'.

LiberisLiber a Besalú

Aquest cap de setmana se celebra a Besalú la fira d'editorials independents. A banda de llibres, molts llibres!, hi podreu trobar xerrades, activitats infantils, concerts, presentacions i el bo i millor de la literatura catalana.

Titelles al Tantarantana

La companyia Galiot Teatre presenta des d'aquest cap de setmana al Teatre Tantarantana 'Palla, fusta, pedra', un clàssic dels contes teatralitzat amb titelles de taula i tija que encantarà tota la família. Es podrà veure a la sala Baixos 22 els dies 6, 7, 20, 21, 27 i 28 d'octubre (dissabtes a les 18 h i diumenges a les 12 h). Explica la història de tres porquets que un bon dia es troben enmig d'un bosc just quan arriba el fred. El porquet Panxut decideix construir una casa de palla, la porqueta Sobrassada decideix fer-la de fusta i el porquet Fuet, de pedra. L'enemic és el llop, però no us preocupeu perquè tothom sap com acaba aquesta història. Tots contents i el llop a l'olla!

Taller familiar a la Fundació Miró

Aquest diumenge, a les 10.30 h (en castellà) i a les 12 h (en català), a la Fundació Joan Miró proposen l'activitat familiar 'Amb els cinc sentits'. Visita dinamitzada al voltant de l'obra de Joan Miró. Punts, línies i taques. Escoltar un color, olorar una forma, tocar a ulls clucs, dibuixar amb el cos. Abans de marxar, fareu la vostra postal per enviar-la a algú que us estimeu. Edat recomanada: 3 a 5 anys, acompanyats.

Contacontes a l'Abacus

L'Abacus del carrer Còrsega de Barcelona organitza, per demà dissabte, una nova sessió de contacontes. De 12 a 13.30 h conviden la canalla a participar al'activitat 'Tinc un drac a casa!'. L’Àlex ha trobat un drac al soterrani de casa seva i no sap què n’ha de fer. Què mengen els dracs? Se’ls ha de banyar? I si treu foc pels queixals? Com que és molt espavilat, ha fet totes aquestes preguntes a les persones adequades i ha rebut 5 cartes amb totes les explicacions. Però realment una casa de mida normal és un bon lloc per tenir-hi un drac? Una divertida sessió de contacontes en què nens i nenes aprendran a preparar una carta i a estructurar-la. A més a més, la podran pintar com vulguin. Edat recomanada: a partir de 4 anys. Preu: gratuït

Cinema a la Filmoteca

La Filmoteca reprèn el seu cicle de cinema familiar a la Sala Chomón. Aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, a les 17 h, projectaran tot un clàssic del cinema d'animació, 'Toy story'. El 1995, Disney i Pixar es van unir per fer 'Toy story', el primer llargmetratge rodat totalment per ordinador. El film explica la història de dues joguines que es disputen el lloc d’honor a l’habitació de l’Andy, un nen de sis anys. Superdivertida!

Pallassos a la Casa Elizalde

En el marc de la seva programació familiar, diumenge, a les 12 h, a la Casa Elizalde de Barcelona hi podreu veure l'espectacle 'Evolution', a càrrec de la Cia. Enric Rovirart. Vingut de no se sap on, polsegós i carretejant un carro ple de trastos, Frederich Thot, un firaire entabanador, us desvelarà un món exòtic i misteriós: el mosquit més perillós de la Terra, un esquelet savi, papallones exòtiques i el monstre més temible del món. Benvinguts a 'Evolution'!Recomanat per a infants a partir de 3 anys.