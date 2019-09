El disseny també es pot gaudir en família

El Museu del Disseny és aquell edifici tan cridaner de la plaça de les Glòries de Barcelona, i des de fa uns anys vol atraure les famílies amb fills petits perquè sàpiguen que el disseny no és una cosa abstracta que només poden entendre uns escollits. El disseny és a tot arreu i està a l’abast de totes les edats. Aquesta és la premissa principal dels tallers familiars que organitza el servei educatiu del museu, i que aquest diumenge, coincidint amb l’arrencada de les escoles, també es posen en marxa.

Aquest trimestre la principal atracció del museu serà l’exposició dedicada a Victor Papanek, l’impulsor del disseny social als anys 70. Al voltant de la seva figura girarà el taller infantil que es farà cada dissabte a partir del 9 de novembre a les 11.30 h -dura unes dues hores-, però també la Festa del Disseny en Família, que es farà el diumenge 17 de novembre. Papanek (1923-1998), austríac nacionalitzat nord-americà, va ser un teòric i activista del disseny. Va ser el primer a parlar del disseny social en temes com l’accessibilitat i la sostenibilitat, és a dir, a posar el disseny al servei de les persones perquè els facilités la vida. El taller dels dissabtes inclourà una visita guiada per l’exposició de Papanek -coproduïda amb el Vitra Design Museum alemany- i acabarà amb el disseny d’un joc tipus Memory però tàctil per a les persones amb discapacitat visual, ja que una de les característiques d’aquest teòric del disseny és com té en compte aquest col·lectiu.

DISSENY EN FAMÍLIA

La Festa del Disseny en Família del 17 de novembre (11 h-18 h) serà gratuïta i inclourà l’activitat de construir una ciutat amb peces de fusta reciclades, amb l’objectiu de fer una ciutat més amable i habitable. Però aquell dia també es podrà construir una cúpula de cinc metres de diàmetre només encaixant peces-sense cargols ni claus-, anomenada Leonardome, una activitat cedida pel Museu de les Matemàtiques de Cornellà de Llobregat.

Abans, però -demà mateix-, començaran les dues activitats regulars que es mantindran cada diumenge fins Nadal. La més coneguda és l’anomenada Terra líquida (11.30 h), en què els nens d’entre 6 i 12 anys experimenten amb els quatre elements bàsics -aigua, terra, aire i foc- per crear peces de ceràmica amb dissenys exclusius. L’altre taller que s’incorpora a les activitats regulars en família és el que s’anomena No és pas or (11.30 h), que està pensat exclusivament per a nens i nenes de 3 a 5 anys. “Ens trobàvem que venien famílies per al taller de Terra líquida que tenien germans petits que no el podien fer i ens reclamaven alguna cosa per a ells”, explica Carmina Borbonet, responsable dels serveis educatius i activitats del Museu del Disseny. Per aquest motiu, durant algunes setmanes abans d’aquest estiu van fer una prova pilot amb aquest taller pensat per als més petits; ha funcionat i han decidit incorporar-lo a la programació. “A No és pas or explorem les qualitats físiques d’alguns materials i interactuem amb la llum de manera lúdica i creativa, sempre amb la col·laboració dels pares”, afegeix Borbonet.

També cal destacar que el 20 d’octubre tindrà lloc un altre taller puntual (11 h-19 h), el Barcelona dibuixa, que fins a aquest any es deia Big draw. Aquest 2019 estarà dedicat a les relacions que hi ha entre l’escriptura i el dibuix, com passa per exemple amb l’ús dels emojis en el llenguatge digital. “El dibuix és una eina comunicativa fantàstica, i convidem tothom a dibuixar encara que no se’n sàpiga; cal perdre la por”, conclou Carmina Borbonet.