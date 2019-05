El mar, escola de valors

Comença a fer calor i ja pensem en el mar i la infinitat d’oportunitats que ofereix tant si hi anem en família com amb amics o bé sols. A la Carla (38) sempre li ha agradat el mar i en gaudeix tant com pot. “Des dels 8 anys soc sòcia del Club Nàutic El Balís. Des que els pares van comprar una casa a Llavaneres, hi anem els caps de setmana i hi passem els estius. Ara segueixo anant-hi amb la meva família, els nens fan casal al juliol i classes de natació a l’agost. Nosaltres anem més a la platja, jo jugo el torneig de pàdel que organitzem els socis, la mare fa aiguagim… Fem molta vida social, la festa infantil i la Mare de Déu del Carme”, diu la Carla.

El CN El Balís és un dels clubs més actius de la costa. Té un caràcter familiar i dedica una atenció especial a l’esportivitat i l’educació. La majoria d’activitats que ofereix són per fer en companyia: jocs de platja, sortides en embarcació de vela o motor, caiac de dos, pàdel surf o big sub. També hi fan campus d’estiu i d’esports nàutics amb la idea que les criatures i els joves s’ho passin bé a l’aire lliure compartint els valors de l’amistat. La Carla té claríssim que els seus fills han après a respectar el mar. “També valoren la companyonia; la feina en equip quan munten i desmunten l’ optimist els ajuda a ser autònoms i responsables, i es fan càrrec els uns dels altres”.

ADQUIRIR VALORS

Carla Ribas, psicòloga infantil i juvenil del Gabinet Psicològic Mataró, assegura que al mar “es poden treballar molts valors orientats a respectar l’entorn natural, com ara tenir cura de les nostres deixalles o respectar els éssers vius del mar”. Els més petits poden fer activitats organitzades, poden jugar treballant diferents textures -sorra, pedres, aigua- o fer jocs d’aigua. Ribas apunta a la importància d’aprendre a nedar com a mecanisme de supervivència: “En aquest aprenentatge hi vinculem valors com la prudència, el respecte o la valentia, i també s’ha de fer un treball emocional, respectant el ritme de cadascú”.

NOVES OPORTUNITATS

Des del Museu Marítim de Barcelona promouen la vela com a escola de vida. Del 12 al 22 d’abril han organitzat la III Catalunya al Través, un projecte d’aprenentatge en què una quinzena de joves d’entre 16 i 21 anys fan ruta pel litoral català acompanyats de monitors i mariners, a bord de dues embarcacions de vela tradicionals. Laia Ribas, educadora de lleure del Casal de Joves Atles Raval, que acompanya els joves en la primera part de la ruta (Barcelona-Palamós-Badalona), valora especialment l’oportunitat que suposa per a aquests joves descobrir un món que fins llavors desconeixen: “Els desperta la curiositat i els obre una porta a la formació i potser també una vocació. El fet que la tripulació del vaixell sigui un equip és un model per als joves, que veuen que tothom s’esforça i tothom és important en el grup”. També valora el vincle que han creat entre els joves -que s’han incorporat a les tasques de la tripulació- i els mariners, que els han acollit des del principi.

L’objectiu de Catalunya al Través és treballar valors d’equip com la solidaritat i l'esforç

La Maisel (21), una de les joves que hi ha participat, ha gaudit molt de l’experiència. Quan feia 48 hores que havia començat l’aventura, li costava decidir-se pel que li agradava més: “Estic aprenent un munt de coses, des de superar la meva timidesa inicial fins a portar el timó, conèixer diferents vaixells de pesca, compartir l’experiència amb els companys, la sensació d’estar en família o passar-m’ho bé amb els amics”. I és que l’objectiu de Catalunya al Través és treballar valors d’equip, solidaritat i esforç, entre d’altres. I fer-ho en un entorn immillorable, perquè el contacte directe amb el medi afavoreix que qualsevol aprenentatge ens quedi gravat per sempre. “I si l’activitat implica moviment, el record posterior augmenta”, conclou la psicòloga Carla Ribas.