Recuperar les cançons tradicionals de l'Alguer

La Plataforma per la Llengua editarà el mes vinent un llibre-disc de cançons tradicionals i infantils alguereses cantades per nens algueresos i que han estat actualitzades i modernitzades pels principals artistes de la cançó catalana. 'Mans manetes. Paraules, cançons i veus de minyons' és un recull de cançons acompanyades d'un llibre pedagògic pensat tant per a alumnes com per a professors de l'Alguer.

L'ONG del català farà arribar uns 10.000 exemplars del llibre-disc a totes les llars alguereses a través de la distribució gratuïta d'aquest projecte entre tots els minyons i mestres de les etapes educatives obligatòries.

L'objectiu és donar a conèixer aquest repertori popular de cançons alguereses i estendre'l al conjunt del domini lingüístic català

L'ONG busca col·laboradors per ajudar-los a finançar aquest projecte i és per això que ha posat en marxa una campanya de micromecenatge. Col·laborant amb una petita aportació en aquest projecte, els podeu ajudar a finançar-lo i en la tasca de recuperació i promoció de la llengua catalana a l'Alguer. Tots els donatius que siguin superiors a 20 € rebran una recompensa.

Els concerts de presentació se celebraran a Tarragona, el 23 de desembre del 2017, i Barcelona, el 23 de març del 2018, i podreu escollir la ciutat on voleu anar.

Amb aquest llibre-disc l'objectiu no és només facilitar una eina pedagògica i cultural a les criatures de l'Alguer, sinó també donar a conèixer aquest repertori popular de cançons alguereses i estendre'l al conjunt del domini lingüístic català, en tant que patrimoni cultural compartit.

La producció artística del disc i l'espectacle és a càrrec dels catalans Marc Serrats (Xerramequ) i Raph Dumas, conjuntament amb l'artista alguerès Claudio Gabriel Sanna. Les cançons són cantades per una coral formada per minyons ('nens', en alguerès) algueresos i un reguitzell de cantants de tot el domini lingüístic català, com Joan Garriga, Arnau Caparó, Carles Sanjosé (Sanjosex), Meritxell Gené, Pot Petit, Guillem Roma, Carles Belda, Neus Berenguer, Pau Elias (Aquafonia), Neus Berenguer, Mireia Vives, Xarli Oliveri Pau Alabajos, a més de l'alguerès Àngel Maresca, entre molts d'altres.